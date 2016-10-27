فرصت کسب پنج مدال در اختیار ایران/ عباسعلی تنها امید بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور۱۰۲۴ کاراته کا از ۱۱۸ کشور به میزبانی اتریش در «تیپس آره نا» شهر لینز آغاز شد. در دو روز گذشته رقابتهای مرحله مقدماتی مبارزات انفرادی کاتا و کومیته در هر دو بخش مردان و زنان برگزار شد.

در کاتای انفرادی مردان فرید حقیقی پس از برتری مقابل حریفانی از آفریقای جنوبی، مراکش و ماکائو راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله مقابل احمد شاکر مصری ٣ بر ٢ بازنده شد. این مصری دور بعد با اسپانیا باخت تا نماینده کشورمان از دور مسابقات کنار برود.

مهسا افسانه در کاتای انفرادی زنان در نخستین دیدار مقابل نماینده ولز ۵ بر صفر به برتری رسید. در مبارزه دوم برابر کاتاوری الجزایری هم با نتیجه مشابه ۵ بر صفر به پیروزی رسید. وی در مبارزه سوم خود ٤ بر یک نتیجه را به کاتاروی ترکیه ای واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در کومیته نفرادی تیم کشورمان برای کسب مدال ۵ فرصت در بخش مردان و ۵ فرصت در بخش زنان داشت که ۴ کاراته کای تیم مردان شانس کسب مدالهای طلا و برنز را دارند و در بخش زنان تنها حمیده عباسعلی برای کسب مدال برنز تلاش می کند.

تیم مردان کشورمان در این دوره از رقابتها با صعود سجاد گنج زاده و امیرمهدیزاده به دیدار نهایی و حضور ذبیح الله پورشیب و علی اصغر آسیابری در دیدار رده بندی عملکرد قابل تحسینی تا اینجای کار داشته و در صورت رسیدن به چهار مدال طلا و برنز بعد از ۱۰ سال، نتایجی که در ۲۰۰۶ فنلاند رقم خورد تکرار خواهد شد.

اما در کومیته انفرادی وزن ۶۰- کیلوگرم امیرمهدیزاده «مارکو ریوکاوینا» از کرواسی، «یونگ جو» از کره جنوبی، «لوکا مارسکا»، «فهد محمد احمد» از اردن و « سوفینه آگودیل» از فرانسه را شکست داد و فینالیست شد. وی برای کسب مدال طلا باید با «برنس جفری» دارنده مدال نقره دوره قبل از هلند پیکار کند.

سعید احمدی در وزن ۶۷-کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «تسونری» از استرالیا، «تانگ وی» و «عبدالطیف بن خالد» از الجزار را از پیش رو برداشت و در مرحله یک چهارم نهایی ۲ بر یک نتیجه را به «آندرس مادرا» از ونزوئلا واگذار کرد و با نرسیدن حریف ونزوئلایی به فینال ، احمدی شانس حضور در گروه بازنده ها را از دست داد و حذف شد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم علی اصغر آسیابری با برتری مقابل «وانیلی نگرامبه» از رواندآ، «استبان پوکارنی» از اتریش، «اسپینوزا» از اکوادور، «اردت روزهای» از اسلوونی به نیمه نهایی رسید و در این مرحله مقابل «رافائل آقایف» از آذربایجان باخت و به دیدار رده بندی رفت. وی برای کسب مدال برنز «رنه اسمل» از هلند را پیش رو دارد.

ذبیح الله پورشیب نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم کشورمان «سین اوکانر» از ایرلند، «موعود آچیسه» از الجزایر را از پیش رو برداشت و در سومین دیدار با رای داور مقابل «روتاریو آراگا» از ژاپن بازنده شد و به گروه بازنده ها رفت. وی در این مرحله مکزیک و بلاروس را شکست و برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ونزوئلا خواهد رفت.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم سجاد گنج زاده با برتری مقابل «پیتر دیان» از ولز، «احمد مارونا» از تونس، «کاسیچ» از کرواسی، «لئو وی کیت» از ماکائو و «هریس سکوویچ» از شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. گنج زاده که مدال نقره دوره قبل را در این وزن در اختیار دارد برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از مراکش خواهد رفت.

در بخش زنان حمیده عباسعلی تنها کاراته کای کشورمان است که شانس کسب مدال دارد. وی که مدال نقره دوره قبل را در اختیار دارد در وزن ۶۸+ کیلوگرم پس از یک دور استراحت، «دینا جنسن» از دانمارک، «تورس» از کلمبیا و نماینده آمریکا به نیمه نهایی صعود کرد. عباسعلی در این مرحله به «آیومی» از ژاپن باخت و به دیدار رده بندی رفت تا برای کسب مدال برنز مبارزه کند.

آلاله صعودی در وزن ۵۰- کیلوگرم دور نخست به نماینده ویتنام باخت و حذف شد. فاطمه چالاکی در وزن ۵۵- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «ایون تائه هان» از کره جنوبی، به الجزایر باخت و کنار رفت. رزیتا علیپور هم در وزن ۶۱- کیلوگرم «مایکه دو الیویرا» از بزریل و «الکساندرا گرانده» از پرو را شکست داد و به «یوانا پروکوویچ» از صرستان باخت و از جدول مسابقات خارج شد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری، رقابتهای رده بندی روز شنبه هشتم آبان ماه و دیدارهای فینال یکشنبه نهم آبان ماه در روز پایانی برگزار خواهد شد.

بیست وسومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان روز گذشته با حضور ١٠٢٤ کاراته کا از ١١٨ کشور در اتریش آغاز و تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.