تفاهم نامه سند بیماری های غیرواگیر بین دستگاه های اجرایی امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر،ساسان تاجگردون ظهر پنجشنبه در نشست مسؤلان ارشد استان فارس پیرامون بیماریهای غیر واگیر گفت: استان فارس در بحث سلامت از وضعیت خوبی برخوردار نیست و پیش بینی میشود در ۲٠ سال آینده بالای ۵٠ درصد مردم استان به دیابت مبتلا باشند و یک خطر بسیار بزرگی است و این وظیفه ما مدیران دولتی در استان را دوچندان میکند.

وی بیان کرد: این جلسه در راستای تکلیف مدیران دستگاههای اجرایی در زمینه سلامت جامعه تشکیل شد و باید راهکارهای مشخصی تبیین و در راستای اهداف سلامت جامعه گام برداشته شود.

وی بیان کرد: نگاه عملیاتی در تمام دستگاههای اجرایی باید تعریف و رصد شود و سازمانها باید در دو بخش فعالیتهای خود را عملیاتی کنند،در بخش کارمندان سازمان تابعه ،هر دستگاه اجرایی برای ورزش کارمندان خود فضاهای ورزشی در نظر بگیرد و زمانی را برای سلامت کارکنان خود اختصاص دهد در بخش دوم نیز دستگاه های اجرایی باید برای سلامت جامعه و مردم تلاش کنند مثلا شهرداریها برای پیاده روی و دوچرخه سواری شهروندان و ورزش همگانی فعالیت های مشخصی انجام دهد.

تاجگردون تاکید کرد: در حوزه فعالیتهای مدیران دولتی نیز تکالیفی مشخص شد که از مصرف کالاهای پر خطر و آسیب رسان به سلامت اجتناب کنند بعنوان مثال، بجای آب میوه پاکتی شیر استفاده شود.

وی افزود: این جلسه با نگاه عملیاتی به دستگاه های اجرایی برای اجرای یک فرایند مناسب و آینده نگری بهبود سلامت مردم جامعه تدوین شد و بخشهای مختلف نیز مشخصا تعریف شدند.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه اصلی فی مابین دستگاه های اجرایی مشخص امضا شد و امیدواریم مدیران دستگاه های اجرایی به سلامت همکارانشان توجه ویژه داشته باشند.