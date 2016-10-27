به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در همایش شوراهای اسلامی و دهیاران با اشاره به نرخ بالای بیکاری در لرستان گفت: نرخ بیکاری در استان به صورت رسمی ۱۵.۵ درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه نورآباد یکی از محروم ترین شهرستان های لرستان است، تصریح کرد: از آنجا که توجه به مناطق محروم و محرومیت زدایی در سیاست های کلی نظام مورد توجه و تاکید است امیدواریم مشکلات شهرستان نورآباد نیز پیگیری و برطرف شود.

استاندار لرستان با اشاره به وضعیت گازرسانی به روستاها در لرستان اظهار داشت: تا سال ۹۲ تعداد ۳۲۷ روستا در لرستان گاز رسانی شده بود که از سال ۹۲ تا آبان ماه سالجاری این میزان به ۵۵۴ روستا رسید و با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی روبه رو بود.

بازوند با بیان اینکه تعداد روستاهای گاز رسانی شده در نورآباد ۲۹ روستا بوده که طی سالهای اخیر به ۶۴ روستا رسیده است، تصریح کرد: میزان بهره مندی مردم از گاز در لرستان تا سال ۹۲ بالغ بر ۳۲ درصد و در نورآباد ۲۹ درصد بوده که امروز این میزان در استان به ۶۸ درصد رسیده و در شهرستان نورآباد ۱۰ درصد کمتر از میانگین استان است.

وی یادآور شد: به دنبال این هستیم که میزان بهره مندی مردم نورآباد از گاز را به ۸۷ درصد برسانیم و معتقدیم این امر کار سختی نیست.

در حوزه آبرسانی رشد اعتبار داشته ایم

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آبرسانی به روستاهای استان اشاره کرد و گفت: دو پروژه ۱۹۸ و ۲۷۰ روستایی در حوزه آبرسانی در دستور کار است.

بازوند با بیان اینکه شهرستان نورآباد در هر دو پروژه دیده شده است، تصریح کرد: این پروژه ها جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی هستند و تا پایان سال ۹۶ باید تمام شوند.

وی یادآور شد: امیدواریم تا پایان سال ۹۶ میزان برخورداری روستاهای نورآباد از آب به میانگین استانی برسد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در حوزه آبرسانی رشد اعتبار داشته ایم، افزود: تا سال ۹۲ اعتبار حوزه آب لرستان ۲۴ میلیارد تومان بوده که این میزان امروز به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

بازوند با اشاره به اینکه میزان بهره مندی مردم از آب تا سال ۹۲ بالغ بر ۷۷ درصد بوده که این میزان امروز به ۸۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: اما همچنان ۱۴ روستای لرستان با تانکر آبرسانی می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۲۷ هزار مسکن روستایی در لرستان وجود دارد که ۶۰ هزار واحد از آنها هنوز مقاوم سازی نشده اند، تصریح کرد: لرستان با توجه به شرایط توپوگرافی که دارد جزو ۵ استان حادثه خیز کشور است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه سالانه ۱۰ نفر در لرستان قربانی حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... می شوند، افزود: لرستان در ۶ سال گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه داشته است.

بازوند یادآور شد: یعنی سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از حوادث به استان وارد می شود.

وی با تاکید بر روند لاک پشتی پرداخت تسهیلات به افرادی که از حوادثی همچون سیل و زلزله خسارت دیده اند، افزود: مردم در این رابطه انتظار کمک بیشتری دارند.