هواداران از گسترش فولاد حمایت کنند/ تراکتور تیم اول تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعداز بازی تراکتورسازی با گسترش فولاد گفت: تراکتور تیم اول تبریز است و طبیعی بود بیشتر هواداران حاضر در ورزشگاه این تیم را تشویق کنند.

وی سپس با تاکید بر اینکه تیمش در بدترین زمان بازی گل خورد، افزود: این گل کار را سخت کرد و باعث شد تا ما نتوانیم به بازی بازگردیم.

کمالوند با اشاره به اینکه تراکتور مزد بازیکنان با تجربه‌ خود را گرفت، ادامه داد: تراکتور شانس اول قهرمانی است و امروز ادینهو نیز خیلی خوب کار کرد و برعکس مهاجمان ما خوب نبودند.

سرمربی گسترش فولاد با بیان اینکه ما موقعیت ‌های گلزنی بیشتری از تراکتورسازی خلق کردیم، گفت: منصفانه ترین نتیجه پیروزی ما یا مساوی بود.

وی سپس ادامه داد: امروز هواداران حاضر در ورزشگاه خیلی خوب بودند و هیچ حرف زشتی را از دهان آنها نشنیدیم.