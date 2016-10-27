کتاب «تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه» ظهر پنجشنبه با حضور عباس عراقچی معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه در سالن «سیروس صابر» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

این کتاب توسط عباس عراقچی، محمدرضا دهشیری و شاهین جوزانی کهن (کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا) نوشته شده است.

کتاب «تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه» توسط یک ناشر البرزی به چاپ رسیده است.

دکتر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در این خصوص گفت: برای جمع آوری اسناد مورد استفاده در این کتاب یک سال زمان صرف شده است.

در این کتاب به چگونگی بهره برداری تروریسم پسامدرن و داعش از فضای سایبری برای دستیابی به مقاصد شوم اشاره شده است، تروریسم یکی از بزرگترین دغدغه های جوامع بشری است، در این کتاب به تغییر چهره تروریسم در عصر حاضر و همچین تحولات این پدیده در فضای مجازی پرداخته شده است.

در این کتاب به غلبه تروریسم بر محدودیت های زمانی و بهره گیری از قدرت فضای مجازی اشاره شده است که چگونه توانسته به وسیله این فضا از ماهیت سنتی خود فراتر رفته و پا به دنیای پسامدرن گذاشته است.

گفتنی است؛ در این مراسم دکتر عباس عراقچی شهروند افتخاری استان البرز شد.