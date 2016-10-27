۴۶ درصد از ایرانیان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند

جمال مقدم عصر امروز در حاشیه دیدار با فرماندار ویژه آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر با بی نظیر خواندن انجام این سرشماری به طور کامل اینترنتی افزود: این روند سرشماری از نظر بین المللی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

وی با قدردانی از تلاشهای ستاد سرشماری نفوس و مسکن آبادان و مشارکت مردم این شهرستان اظهار کرد: با ایجاد بسترهای مناسب نرم افزاری، شاهد مشارکت خوب مردم در این سرشماری هستیم.

مقدم با تاکید بر امنیت بالا و حفظ اطلاعات جمع آوری شده خانوارها تصریح کرد: با وجود زیر ساختهای مناسب اینترتی اطلاعات خانوارها با امنیت کامل به دست ما رسیده است، امیدواریم بتوانیم با بهترین کیفیت این روند مطلوب را حفظ و ادامه دهیم.

همدلی کیفیت کار سرشماری را افزایش داده است

قائم مقام مدیر اجرای ستاد سرشماری استان خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر همدلی و اجماع نظر میان مسئولان استان را عامل بالا رفتن کیفیت کار سرشماری امسال در خوزستان خواند.

داوود آقایی ضمن اشاره به اینکه مردم خوزستان مشارکت قابل قبولی را در سرشماری اینترنتی داشتند، گفت: قدردان همراهی و مشارکت خوب خوزستانی در سرشماری نفوس و مسکن هستیم.

وی افزود: آن دسته از هم استانی هایی که موفق به ثبت اینترنتی اطلاعات خانوار خود نشده اند، باید اطلاعات سجلی خود (شناسنامه) و اعضای خانواده تحت پوششان را در دسترس قرار دهند تا در هنگام مراجعه ی ماموران سرشماری در کمترین زمان ممکن اطلاعات خانوار آنها ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال تا ۲۵ آبان ماه به صورت حضوری (مراجعه ماموران سرشماری به درب منازل) ادامه دارد.