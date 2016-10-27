یک سوم حمل و نقل دریایی کشور متعلق به خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ایستگاه قطار ماهشهر اظهار کرد: خوزستان در زمینه حمل و نقل نقش مؤثری دارد و داشتن حمل و نقل ترکیبی در خوزستان نکته اساسی است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: ۴۷ میلیون تن در سال میزان حمل و نقل دریایی خوزستان در حالی که کل حجم حمل و نقل دریایی کشور ۱۵۰ میلیون تن است. خوزستان یک سوم از سهم حمل و نقل دریایی کشور را به خود اختصاص می دهد.

آخوندی تصریح کرد: باید بعد از رسیدن بار به بندر آن را به سرزمین اصلی منتقل کنیم که تأکید ما انتقال این بارها به ریل است ولی برای انجام این کار مشکلاتی وجود دارد و البته نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است. اجرای شبکه ریلی در داخل بنادر خرمشهر و بندر امام یکی دیگر از اقدامات است. در خوزستان چندین اندیشه بلندپروازانه داریم که امیدوارم با کمک نمایندگان و دولت بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از جهت بار و مسافر، دو خطه کردن راه آهن ها برای ما مهم است. افزایش جمعیت اهواز به بالای یک میلیون نفر را داریم؛ بنابراین باید ارتباط ریلی این شهر را با سایر شهرهای استان مانند شادگان، آبادان، خرمشهر، ایذه، رامهرمز و بهبهان فراهم کنیم. مردم خوزستان از اهواز به شهرهای مختلف ترددهای بسیاری دارند و یکی از مشکلات اهواز نیز آلودگی هوا است، یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش آلودگی هوای این شهر انتقال بار مسافری از جاده به خطوط ریلی است.

آخوندی بیان کرد: باید دو خطه کردن مسیرهای مختلف ریلی را در دستور کار قرار دهیم. استفاده از ظرفیت ریلی را باید به یک سنت و فرهنگ تبدیل کرده و خودمان در استفاده از آن پیش قدم باشیم. اتصال خط ریلی بندرامام به شادگان و از آنجا به آبادان را نیز در دستور کار و همچنین خط ریلی اهواز به اصفهان را نیز در حال پیگیری داریم.

وی بیان کرد: خوزستان نه فقط برای موقعیت جغرافیایی بلکه از نظر تاریخی و دوران معاصر نقش کلیدی برای کشور ایفا کرده است. ثروت فرهنگی و نیروی انسانی که در خوزستان است خیلی بیشتر و فراتر از ثروت مادی این استان است.

آخوندی عنوان کرد: امیدوارم شاهد ارتقای کیفیت زندگی مردم در خوزستان باشیم. برای سکونتگاه های غیر رسمی ماهشهر نیز پیگیری های لازم را انجام می دهیم و دستور لازم را به معاونان صادر کردم.

