طرح آمایش سرزمین نیاز به اصلاحات و ویرایش جدید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، هوشنگ عطاپور پنجشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان با بیان اینکه باید در طرح آمایشی سرزمین، ظرفیت های توسعه هر استان و منطقه به طور جزء معلوم باشد افزود: رسیدن به توسعه استان ها در ابعاد مختلف از اهداف تنظیم طرح آمایشی سرزمین هر منطقه است و باید این اهداف به طور جزء در طرح آمایشی استان مشخص شود.

وی افزود: مقرر شده این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه در برنامه ششم اجرایی شود که جهاد دانشگاهی به عنوان ناظر و دانشگاه ارومیه به عنوان مشاور معرفی شده اند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی به اهمیت این سند در برنامه ریزی های آتی اشاره کرد و افزود: بهره برداران این سند مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی هستند لذا باید در تدوین این سند تمام ظرفیت ها، نیازها، آسیب ها لحاظ شود.

در این جلسه اهداف، راهبردهای طرح آمایش سرزمین ارائه شد و به دلیل وجود برخی ایرادهای اساسی و نواقص جدی در آن مقرر شد تغییرات مورد نیاز برای اصلاح و ویرایش اعمال شود.