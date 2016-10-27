بسکتبال پالایش نفت آبادان بر تیم لوله آ. اس شیراز غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران (سوپر لیگ) عصر امروز پنجشنبه ششم آبان ماه و در هفته نخست آغاز این مسابقات، تیمهای پالایش نفت آبادان و لوله آ. اس شیراز از ساعت ۱۶ در محل ورزشگاه ۱۷ شهریور آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با برد تیم پالایش نفت آبادان به پایان رسید.

کواتر نخست این دیدار با نتیجه ۲۲ بر ۱۷ به نفع شیرازیها به پایان رسید اما در کواتر دوم این نفتی ها بودند که با کسب ۲۲ امتیاز در مقابل ۲۰ امتیاز شیرازیها، این کواتر را به نفع خود خاتمه دادند.

کواتر سوم نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ به سود شاگردان هماد سامری تمام شد.

در کواتر چهارم و پایانی این دیدار، بازیکنان تیم پالایش نفت آبادان توانستند با کسب ۳۳ امتیاز در مقابل ۱۱ امتیاز تیم لوله آ. اس شیراز به برتری برسد تا این دیدار در نهایت با کسب ۸۸ امتیاز توسط نفتی ها در مقابل ۶۷ امتیاز به دست آمده توسط شیرازیها، به سود نفتی ها خاتمه یابد.

محمدرضا صالحیان با کمک هادی سالم و فرشاد هاشمی قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند، محمود حاج اسماعیلی نیز ناظر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور که از امروز آغاز شد، تیمهای پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان، شیمیدر تهران، دانشگاه آزاد، شهرداری گرگان، شهرداری تبریز، شهردای اراک، شهرداری کاشان، نیروی زمینی و لوله A.S شیراز، حضور دارند.

طبق برنامه، نیم فصل اول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت یک بازی در هفته پیگیری خواهد شد اما از هفته دوم، دو دیدار در هفته برگزار می شود.

