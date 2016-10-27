نقش پدافند غیرعامل در دستیابی به امنیت غذایی پایدار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اسمعیل کریم زاده در جلسه هماهنگی پدافند غیرعامل در سازمان اظهارداشت: اقدامات پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی می تواند نقش اساسی در کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایداری در برابر تهدیدات و کاهش تبعات ناشی از مخاطرات طبیعی ایفا کند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و کم کردن راندمان تولید وضربه زدن به بخش تولید وتوزیع کالاهای کشاورزی از اهداف دشمن است افزود: بی توجهی و بی تدبیری برخی مسئولین در وارد کردن بی رویه محصولات و عدم استفاده و حمایت از تولیدات داخلی موجبات وابستگی کشور به کشورهای بیگانه را فراهم می سازد.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: استفاده از روشهای نوین کاشت، داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی در سطح کشور از وابستگی به واردات بی رویه بعضی محصولات ما را رها می کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه گفت: نقش پدافند غیر عامل ایجاد بسیج امکانات و منابع و ارتقای آن در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث و عوامل بحران ساز و مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث و آلودگیهای زیستی است و در این راستا هماهنگی، هدایت، نظارت و مدیریت یکپارچه منابع و امکانات، استفاده از پتانسیلها درحوزه های مختلف می تواند گام مهمی در به ثمر رساندن اهداف پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی باشد.

رسول جلیل ادامه داد: با توجه به گستردگی بخش کشاورزی، پدافند غیرعامل در حفظ سلامت و تثبیت وضعیت تولید نقش انکارناپذیری دارد.

مسئول ستاد بیمه و حواث غیر مترقبه سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با بیان اینکه حوزه های پدافند غیر عامل به شش بخش انسان، دام، غذا، آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تقسیم می شود افزود: هر گونه رویداد یا حادثه طبیعی یا غیرطبیعی با استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی و یا آسیبهای اقتصادی از طریق تخریب و نابودی سرمایه های ملی زیستی شود، تهدید زیستی محسوب می شود که باید اقدامات اساسی قبل از وقوع این چنین تهدیداتی پیش بینی و اتخاذ شود.