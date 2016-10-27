حذف مردان و زنان کاتارو از تاتامی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز دوم از بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان که در شهر لینز اتریش جریان دارد عصر امروز رقابتهای کاتای تیمی آغاز شد. در رقابتهای بخش مردان تیم کشورمان با ترکیب ابوالفضل شهجردی، علی زند و میلاد دلیخون به مصاف ترکیه رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید.

این تیم در دومین دیدار امارات را پیش رو داشت که با ارائه نمایشی تحسین برانگیز ۵ بر صفر صاحب پیروزی شد و راهی دور سوم شد. نمایندگان کشورمان در این مرحله به مصاف اسپانیا رفته و ۵ بر صفر بازنده تاتامی را ترک کرد. اسپانیا هم دور بعد به ژاپن باخت تا تیم مردان کشورمان از دور رقابتها حذف شود.

در بخش بانوان هم تیم کشورمان توفیقی نداشت. تیم کاتای بانوان با ترکیب مائده نصیری پی، پریسا رحمانی و مهری یزدانی بعد از یک دور استراحت، ۴ بر یک مقابل برزیل تن به شکست داد و برزیلی ها هم دور سوم به اسپانیا باختند تا بانوان کشورمان شانس حضور در گروه بازنده ها را از دست بدهند.

تیم ملی کاراته کشورمان امروز در کومیته انفرادی ۵ نماینده داشت که امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم همه رقبا را شکست داد و راهی بازی نهایی شد. سعید احمدی، آلاله صعودی، فاطمه چالاکی و رزیتا علیپور هم از دور مسابقات حذف شدند. روز گذشته هم سمیرا ملکی پور در کومیته نفرادی، فرید حقیقی و مهسا افسانه در کاتای انفرادی از دور رقابتها کنار رفته بودند.

سجاد گنج زاده و امیر مهدیزاده دو نماینده کشورمان یکشنبه مهم آبان ماه برای کسب مدال طلا، حمیده عباسعلی، ذبیح الله پورشیب و علی اصغرآسیابری هم که به دیدار رده بندی راه پیدا کرده اند روز شنبه به دیدار رقبای خود می روند.

بیست وسومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان روز گذشته با حضور ١٠٢٤ کاراته کا از ١١٨ کشور در اتریش آغاز و تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.