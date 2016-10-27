پالایش نفت هنوزبه مرزآمادگی نرسیده است/مشایخی بدون تمرین بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هماد سامری عصر امروز پنج شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل تیم بسکتبال لوله آ. اس شیراز در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان هنوز به آن هماهنگی لازم نرسیده اند البته این مسئله طبیعی است چون بازیکنی همچون سجاد مشایخی بدون تمرین با سایر بازیکنان در ترکیب قرار گرفت و حسن زاده تنها سه جلسه با ما تمرین داشت. بازیکنان ملی پوش ما پس از بازگشت از بازیهای آسیایی هنوز خسته هستند.

وی اظهار کرد: امروز آمار پرتابهای ما ضعیف بود، اگر این پرتابهای منجر به گل می شد به طور حتم با نتیجه بسیار بهتری پیروز می شدیم.

سامری تصریح کرد: در کواتر چهارم با توجه به شرایط حریف ما دفاعمان را تغییر دادیم و به دفاع زوم روی آوردیم، بچه ها نیز به خوبی کار کردند و توانستیم در کواتر چهارم کار را بر حریف تمام کردند.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان یادآور شد: به طور حتم اگر هماهنگی لازم میان بازیکنان به دست آید نتایج بسیار بهتری را به دست می آوریم و می توانیم روند رو به رشدی را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران(سوپر لیگ) امروز پنجشنبه ششم آبان ماه و در هفته نخست آغاز این مسابقات، تیمهای پالایش نفت آبادان و لوله آ. اس شیراز از ساعت ۱۶ در محل ورزشگاه ۱۷ شهریور آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با برد تیم پالایش نفت آبادان به پایان رسید.