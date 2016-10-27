به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر کشور در شهرستان دلفان برگزار شد، به برگزاری ۷۳ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان طی امسال اشاره کرد و اظهار داشت: جلسات ستاد تسهیل استان دارای ۴۰۹ مصوبه بوده که ۲۰۵ مورد آن اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۸ مصوبه ستاد تسهیل استان حل نشده است، افزود: ۳۲ درصد مصوبات این کارگروه برای اجرایی شدن در دست اقدام هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسع منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه مصوبه کارگروه اشتغال استان در سالجاری دو هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: از این رقم هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان در حوزه تسهیلات سند اشتغال و تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است.

غضنفری به کم کاری بانک های خصوصی استان در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زا اشاره کرد و گفت: سهم بانک های دولتی استان در میزان تسهیلات پرداخت شده ۹۴.۵ درصد و سهم بانک های خصوصی ۵.۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه از ۶۶۳ پروژه اقتصاد مقاومتی استان تا کنون ۱۵۴ پروژه افتتاح شده است، بیان داشت: در بحث ظرفیت های راکد موجود در استان ۸۴ واحد توسط بانک ها تملیک شده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه تا امروز ۱۵ واحد تملیکی توسط بانک های استان احیا شده اند، افزود: در مجموع طی امسال ۴۵ واحد تملیکی احیا و وارد مدار تولید می شوند.