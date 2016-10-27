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۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۵

معاون استاندار لرستان مطرح کرد:

کم‌کاری بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا

کم‌کاری بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا

نورآباد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به کم‌کاری بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات اشتغال زا گفت: سهم این بانکها در پرداخت تسهیلات ۵.۵درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر کشور در شهرستان دلفان برگزار شد، به برگزاری ۷۳ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان طی امسال اشاره کرد و اظهار داشت: جلسات ستاد تسهیل استان دارای ۴۰۹ مصوبه بوده که ۲۰۵ مورد آن اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۸ مصوبه ستاد تسهیل استان حل نشده است، افزود: ۳۲ درصد مصوبات این کارگروه برای اجرایی شدن در دست اقدام هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسع منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه مصوبه کارگروه اشتغال استان در سالجاری دو هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: از این رقم هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان در حوزه تسهیلات سند اشتغال و تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است.

غضنفری به کم کاری بانک های خصوصی استان در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زا اشاره کرد و گفت: سهم بانک های دولتی استان در میزان تسهیلات پرداخت شده ۹۴.۵ درصد و سهم بانک های خصوصی ۵.۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه از ۶۶۳ پروژه اقتصاد مقاومتی استان تا کنون ۱۵۴ پروژه افتتاح شده است، بیان داشت: در بحث ظرفیت های راکد موجود در استان ۸۴ واحد توسط بانک ها تملیک شده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه تا امروز ۱۵ واحد تملیکی توسط بانک های استان احیا شده اند، افزود: در مجموع طی امسال ۴۵ واحد تملیکی احیا و وارد مدار تولید می شوند.

کد مطلب 3807944

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