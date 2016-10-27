جشنواره قصه گویی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی در سه بخش قصه گویی، مقاله نویسی و داستان نویسی بعد از ظهر پنج شنبه در شهرکرد برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری در اختتامه این جشنواره گفت: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سه بخش قصه‌گویی، مقاله نویسی و داستان نویسی در این استان برگزار شد.

وی گفت: ۱۰۰ نفر از نوجوانان، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در این جشنواره شرکت کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری گفت: از بین شرکت کنندگان این استان تنها ۳۰ درصد حق انتخاب اثرات خود برای ارسال به ستاد مرکزی ان جشنواره را دارند.

رحیمی افزود: از بین ۱۰۰ نفر شرکت کننده ۲۰ نفر در سه بخش با ابزار، بدون ابزار و آزاد معرفی شدند.

وی با اشاره به انتخاب ۲۰ منتخب از بین قصه گویان، تصریح کرد: ۱۲ نفر در بخش بدون ابزار، چهار نفر در بخش با ابزار، دو نفر در بخش رضوی و دو نفر نیز در بخش آزاد در بهمن ماه برای داوری مجدد برای راه یابی به مرحله بین‌المللی به تهران معرفی خواهند شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیار یادآور شد: در سال گذشته دو نفر از مربیان این کانون به مرحله بین‌المللی راه یافتند.

رحیمی گفت: پنج نفر از مربیانی که پیشرفت قابل توجهی در قصه گویی داشتند به عنوان مربی برتر انتخاب و از آنها تقدیر شد.