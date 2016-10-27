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۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۹

جشنواره قصه گویی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

جشنواره قصه گویی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- نوزدهمین جشنواره قصه گویی با معرفی نفرات برتر در شهرکرد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی در سه بخش قصه گویی، مقاله نویسی و داستان نویسی بعد از ظهر پنج شنبه در شهرکرد برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری در اختتامه این جشنواره گفت: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سه بخش قصه‌گویی، مقاله نویسی و داستان نویسی در این استان برگزار شد.

وی گفت: ۱۰۰ نفر از نوجوانان، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در این جشنواره شرکت کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری گفت: از بین شرکت کنندگان این استان تنها ۳۰ درصد حق انتخاب اثرات خود برای ارسال به ستاد مرکزی ان جشنواره را دارند.

رحیمی افزود: از بین ۱۰۰ نفر شرکت کننده ۲۰ نفر در سه بخش با ابزار، بدون ابزار و آزاد معرفی شدند.

وی با اشاره به انتخاب ۲۰ منتخب از بین قصه گویان، تصریح کرد: ۱۲ نفر در بخش بدون ابزار، چهار نفر در بخش با ابزار، دو نفر در بخش رضوی و دو نفر نیز در بخش آزاد در بهمن ماه برای داوری مجدد برای راه یابی به مرحله بین‌المللی به تهران معرفی خواهند شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیار یادآور شد: در سال گذشته دو نفر از مربیان این کانون به مرحله بین‌المللی راه یافتند.

رحیمی گفت: پنج نفر از مربیانی که پیشرفت قابل توجهی در قصه گویی داشتند به عنوان مربی برتر انتخاب و از آنها تقدیر شد.

کد مطلب 3807947

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