قرار نیست با پیروزی بر صبا به عرش برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری غروب پنجشنبه در نشست خبری پس از پایان دیدار تیمهای صبای قم و پدیده مشهد که با پیروزی ۳ بر ۲ پدیده در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، اظهار داشت: امروز بازی سختی برابر صبای قم داشتیم و خوشحالم که توانستیم با ارائه یک بازی خوب به پیروزی برسیم و همه برای این برد زحمت کشیدند.
وی افزود: این پیروزی با تلاش جمعی به دست آمده است و میخواهم این پیروزی را به مدیران جدید و قدیم پدیده تبریک بگویم و خوشبختانه با این پیروزی توانستیم شرایط بهتری در جدول پیدا کنیم.
سرمربی پدیده گفت: وضعیت جدول رده بندی به گونهای است که یک تیم با یک پیروزی یا یک شکست در جدول بالا یا پایین میرود و این جدول هنوز کاذب است . کاری به وضعیت جدول ندارم اما بازیکنان ما امروز عملکرد بسیار خوبی داشتند گرچه چند بازیکنمان را در اختیار نداشتیم و حتی روی ضد حملات میتوانستیم به گلهای بیشتر برسیم.
مهاجری بیان داشت: قرار نیست با این پیروزی به عرش برسیم همان طور که صبا با این شکست به قعر نمیرسد و شرایط لیگ به گونهای است که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و جایگاه تیمها در جدول بارها تغییر میکند.
وی عنوان کرد: وقتی در لیگ و در اوج مسابقات، باید همه چیز تعطیل شود قطعا همه تیمها ضرر میکنند و در این شرایط کار دوباره بر روی تیم با توجه به اینکه فوتبال یک بازی تیمی است، مشکل آفرین است و سخت است که تیم را با این شرایط با انگیزه نگاه دارید و شرایط به گونهای است که بازیهای تدارکاتی ما از بازیهای لیگ بیشتر شده است.
سرمربی تیم پدیده افزود: در جام حذفی هیچ تیمی را دست کم نمیگیریم و میدانیم که هر اتفاقی ممکن است در جام حذفی رخ دهد همان طور که پرسپولیس به تیم قشقایی شیراز باخت این شرایط برای هر تیمی ممکن است وجود داشته باشد و رخ دهد.
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