صادرات ۷۱ میلیون دلار کالای غیرنفتی از لرستان طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خانی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر کشور در شهرستان دلفان برگزار شد، به وضعیت صادرات غیر نفتی استان اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق هدفگذاری صورت گرفته بنا بود میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان طی امسال نسبت به سال گذشته ۱۲.۵ برابر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات غیرنفتی استان طی شش ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته۴۱ درصد افزایش داشت، افزود: سال گذشته ۵۰ میلیون دلار صادرات کالا در استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان میزان صادرات غیر نفتی استان طی شش ماه اول امسال را ۷۱ میلیون دلار برشمرد و اضافه کرد: از این میزان ۹۱ درصد مربوط به حوزه صنعت، یک درصد مربوط به حوزه معدن و هشت درصد مربوط به حوزه کشاورزی بوده است.