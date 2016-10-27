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۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۵۰

رئیس سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری خبر داد:

خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی آتش سوزی به یک واحد تولیدی در شهرکرد

خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی آتش سوزی به یک واحد تولیدی در شهرکرد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: وقوع آتش سوزی در یک واحد تولیدی در شهرکرد موجب تحمیل خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی به این واحد تولیدی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، نعیم امامی گفت: میزان خسارت آتش سوزی در یک واحد بسته بندی در شهرکرد، حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

وی اظهار کرد: این میزان خسارت برآورد اولیه است و هر چند تمامی این واحد تولیدی به صورت کامل طعمه حریق شده است ولی هنوز کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی این میزان خسارت هستند.

وی انفجار در مخزن یک هزار لیتری اتیلن را علت آتش سوزی عنوان کرد و افزود: در این حادثه اتفاقی برای کارگران رخ نداده است.

کد مطلب 3807952

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