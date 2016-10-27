خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی آتش سوزی به یک واحد تولیدی در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، نعیم امامی گفت: میزان خسارت آتش سوزی در یک واحد بسته بندی در شهرکرد، حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

وی اظهار کرد: این میزان خسارت برآورد اولیه است و هر چند تمامی این واحد تولیدی به صورت کامل طعمه حریق شده است ولی هنوز کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی این میزان خسارت هستند.

وی انفجار در مخزن یک هزار لیتری اتیلن را علت آتش سوزی عنوان کرد و افزود: در این حادثه اتفاقی برای کارگران رخ نداده است.