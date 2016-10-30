به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در نشست خبری که عصر امروز در فدراسیون فوتبال برگزار شد در مورد آخرین وضعیت تیم ملی گفت: برنامه تیم ملی خوب پیش می رود. قرار بود یک بازی قبل از دیدار با سوریه داشته باشیم که به خاطر درگذشت پادشاه تایلند بازی با این تیم لغو شد و حالا با تیمی از گینه نو بازی خواهیم کرد.

وی افزود: ما باید برای برنامه های تیم ملی پلن دوم هم داشته باشیم. چیزی که باید بگویم و همه باید آویزه گوشمان کنیم این است که تیم ملی هنوز صعود نکرده است. ما باید بدانیم که سوریه چیزی برای از دست دادن ندارد و می آید تا یک بازی منسجم انجام دهد. کی روش گفت وقتی من به مالزی رفته بودم فهمیدم چرا سوریه برابر کره جنوبی نتیجه گرفته است.

تاج ادامه داد: همه باید دست در دست هم بدهیم و برنامه ریزی کنیم برای تیم ملی و با فضایی آرام به این سمت برویم که تیم ملی بزرگسالان به جام جهانی صعود کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید تیم ملی بزرگسالان هم به جام جهانی صعود کند گفت: همه به ما کمک کردند تا برنامه های تیم ملی را پیش ببریم. اتفاق میمون و مبارکی دارد برای فوتبال کشور می افتد. اگر ما بتوانیم پنج تیم ملی را در جام جهانی داشته باشیم یک اتفاق نو است که تا حالا تکرار نشده است. این اتفاق به نفع فوتبال کشور است و از یک حالت برزخی بیرون خواهد آمد. این هم حاصل زحمت همه کسانی است که از گذشته برای فوتبال زحمت کشیده اند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: ما فوتبال کشور را با ۱۵ میلیون دلار اداره می کنیم اما کشورهای دیگر چند برابر ما هزینه می کنند. ما جنگ مان را هم اینطور اداره کردیم و چند سال جنگ کردیم و یک وجب از خاکمان هم دست دشمن نیفتاد. با همین شرایط تیم اول آسیا هستیم. تیم های مختلف ما در رده های بالایی آسیا هستند.

وی ادامه داد: اما اینکه بخواهیم درآمد خود را به گونه‌ای ادامه دهیم که به کشورهای دیگر برسیم، عملیاتی نیست. الان آقای کی روش هم تلاش می کنند برای تیم ملی و همین بازی با گینه نو را هم آقای کی روش فراهم کردند.

رئیس فدراسیون در مورد انتخاب بهاروند گفت: اگر ایشان برود سازمان لیگ نمی تواند دو شغله باشد و هم عضو هیات ر ئیسه باشد و هم رئیس سازمان لیگ. قبل از این هم افراد دیگری جابجا شده بودند. دوستان اظهار نظرهایی می کنند که برای ما قابل احترام است.

وی ادامه داد: متن نامه آقای کی روش را که ببینید عنوان کرده که رهبر آن سیستم باید اختیار اجرای برنامه هایش را داشته باشد. برخی دنبال این هستند که ما را صعود کرده نشان دهند. من نمی دانم اینها از کجا درآمده است. وقتی کره و ازبکستان به ما چسبیده اند و فقط دو تیم صعود می کنند مطرح کردن این حرف ها و تصور قطعی بودن صعود تیم ملی «خامی» است.