پیروزی مدافع قهرمانی در آغاز لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر مهر، فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن در حساس ترین دیدار هفته پتروشیمی بندرامام مدافع عنوان قهرمانی در اراک و در مصاف با شهرداری این شهر صاحب برتری شد.

در تبریز نیز شهرداری این شهر میزبان شهرداری کاشان بود، در این دیدار کاشانی ها موفق به شکست میزبان خود شدند. همچنین نفت آبادان که سال گذشته عنوان نایب قهرمانی لیگ را به خود اختصاص داد در دیدار خانگی برابر نماینده شیراز صاحب برتری شد.

نتیجه سه دیدار برگزار شده در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:

* شهرداری تبریز ۸۰ - شهرداری کاشان ۸۴

* شهرداری اراک ۶۹ - پتروشیمی بندر امام ۷۶

* پالایش نفت آبادان ۸۸ - لوله a.s شیراز ۶۷

در چار چوب این هفته از مسابقات دیدار تیم های شیمیدر و دانشگاه آزاد مقابل حریفان شان به دلیل در خواست دو تیم مبنی بر حضور برخی بازیکنانشان در ترکیب تیم اعزامی به مسابقات دانشجویان جهان برگزار نشد.