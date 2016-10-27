۴ بازیکن فولاد خوزستان و استقلال تست دوپینگ دادند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان بازی فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز، هرایر مگویان و میثم مجیدی از استقلال تهران و اکبر ایمانی و بهرام رشید فرخی از فولاد خوزستان تست دوپینگ خواهند داد.

به غیر از مگویان سایر بازیکنان در این بازی نیمکت نشین بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز پنجشنبه تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک به پایان رسید.