  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۳۴

۴ بازیکن فولاد خوزستان و استقلال تست دوپینگ دادند

۴ بازیکن فولاد خوزستان و استقلال تست دوپینگ دادند

اهواز - چهار بازیکن از تیم های استقلال تهران و فولاد خوزستان در پایان بازی این دو تیم تست دوپینگ دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان بازی فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز، هرایر مگویان و میثم مجیدی از استقلال تهران و اکبر ایمانی و بهرام رشید فرخی از فولاد خوزستان تست دوپینگ خواهند داد.

به غیر از مگویان سایر بازیکنان در این بازی نیمکت نشین بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز پنجشنبه تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 3807966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار