افزایش نرخ بیکاری در ۱۴ استان/رشد بیکاری در لرستان طی بهار امسال

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصا مقاومتی در شهرستان دلفان که با حضور وزیر کشور برگزار شد با اشاره به اینکه ۱۲۲ پروژه اولویت دار و بزرگ در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور در حال اجرا است، اظهار داشت: این پروژه ها به دستگاه های ذی ربط برای اجرا ابلاغ شده اند.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در لرستان در بهار امسال نسبت به بهار گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: اما نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: نرخ بیکاری در لرستان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه از ۱۰.۸ درصد به ۱۲.۲ درصد رسیده است.

دین پرست با اشاره به اینکه در مجموع نرخ بیکاری در ۱۴ استان کشور افزایش یافته است، افزود: همچنین نرخ بیکاری در ۱۶ استان کشور کاهش یافته است.

وی یادآور شد: نرخ بیکاری در استان قزوین تغییر نکرده است.