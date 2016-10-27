ترافیک در آزادراه کرج محدوده پل کلاک سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل پل کلاک سنگین و تردد با کندی مواجه است.

وی در ادامه ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده های مهرشهر، پایانه مسافربری شهید کلانتری تا میدان امام حسین (ع) سنگین گزارش می شود.

سرهنگ رضا اکبری وضعیت ترافیک در دیگر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز به ویژه محور کوهستانی کرج - چالوس را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.