  1. استانها
  2. مرکزی
۶ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۰۸

مسابقات تنیس روی میز زیر ۲۱سال پسران کشور در اراک پایان یافت

مسابقات تنیس روی میز زیر ۲۱سال پسران کشور در اراک پایان یافت

اراک- دبیر هیات تنیس استان مرکزی گفت: مسابقات تنیس روی میز آزاد دسته برتر زیر ۲۱سال پسران کشور که با شرکت ۱۸ استان در اراک جریان داشت، پایان یافت.

عماد ثاقبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آزاد دسته برتر زیر ۲۱سال پسران کشور با شرکت ۱۰۴ ورزشکار از ۱۸ استان از چهارم آبان به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

وی افزود: براساس قرعه کشی، بازیکنان در مرحله مقدماتی در ۳۲ گروه به رقابت پرداختند و در نهایت از هر گروه دو بازیکن به مرحله حذفی راه یافتند.

دبیر هیات تنیس استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در پایان این رقابت ها متین لطف الله نسبی از کردستان در سکوی نخست ایستاد، آرمان حاجی ای از تهران به نایب قهرمانی دست یافت و امیر رضا عباسی از تهران مقام سوم را به دست آورد.

ثاقبی بیان داشت: نفرات اول تا سوم این مسابقات به اردوی تیم ملی زیر ۲۱سال پسران کشور دعوت شدند.

دبیر هیات تنیس استان مرکزی اضافه کرد: براساس پیشنهاد مربی تیم ملی زیر ۲۱سال تنیس روی میز و موافقت مدیر تیم های ملی و دبیر فدراسیون تنیس، نفرات اول و دوم این مسابقات مستقیما به رقابت های دسته یک بزرگسالان کشور راه یافتند.

کد مطلب 3807976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها