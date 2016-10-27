مسابقات تنیس روی میز زیر ۲۱سال پسران کشور در اراک پایان یافت

عماد ثاقبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آزاد دسته برتر زیر ۲۱سال پسران کشور با شرکت ۱۰۴ ورزشکار از ۱۸ استان از چهارم آبان به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

وی افزود: براساس قرعه کشی، بازیکنان در مرحله مقدماتی در ۳۲ گروه به رقابت پرداختند و در نهایت از هر گروه دو بازیکن به مرحله حذفی راه یافتند.

دبیر هیات تنیس استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در پایان این رقابت ها متین لطف الله نسبی از کردستان در سکوی نخست ایستاد، آرمان حاجی ای از تهران به نایب قهرمانی دست یافت و امیر رضا عباسی از تهران مقام سوم را به دست آورد.

ثاقبی بیان داشت: نفرات اول تا سوم این مسابقات به اردوی تیم ملی زیر ۲۱سال پسران کشور دعوت شدند.

دبیر هیات تنیس استان مرکزی اضافه کرد: براساس پیشنهاد مربی تیم ملی زیر ۲۱سال تنیس روی میز و موافقت مدیر تیم های ملی و دبیر فدراسیون تنیس، نفرات اول و دوم این مسابقات مستقیما به رقابت های دسته یک بزرگسالان کشور راه یافتند.