بهبود آسیب نخاعی با استفاده از پروبیوتیک ها

به گزارش خبرنگار مهر، آسیب نخاعی موجب تغییرات شدید و سنگین در انواع باکتری های یافت شده در روده می شود و مقابله با این تغییرات با استفاده از پروبیوتیک ها می تواند به بهبود بیماران دچار آسیب های نخاعی کمک کند.

فیلیپ پاپویچ، پژوهشگر اصلی از دانشگاه ایالتی اوهایو، در این باره می گوید: «میلیاردها میکروب در دستگاه معدی-روده ای وجود دارند که به عنوان تنظیم کننده های محوری در رشد و فیزیولوژی انسان عمل می کنند.»

پاپویچ در ادامه عنوان می کند: «آسیب های نخاعی موجب تغییرات قابل توجهی در انواع باکتری های می شوند که معمولا در روده یافت شده و منجر به عدم توازن میکروبی می شوند که می توانند موجب بیماری های عصبی شده یا در بروز آنها نقش داشته باشند.»

محققان دریافتند در آسیب وارد به نخاع، میکروب های روده موش ها به شکل قابل توجهی تغییر یافته که نتیجه آن، مهاجرت باکتری های روده به سایر بافت های بدن و فعالیت سلول های ایمنی التهابی مرتبط با روده است.

در موش های که بیشترین تغییرات در باکتری های روده اتفاق افتاده بود، روند بهبود آسیب نخاعی بسیار ضعیف بود.

زمانیکه موش ها با آنتی بیوتیک های مختل کننده میکروب های روده قبل از بروز آسیب نخاعی تحت درمان قرار گفته بودند، شاهد میزان بالای التهاب نخاعی و کاهش بهبود عملکرد بودند.

در عوض زمانیکه به موش های آسیب دیده روزانه دوز مشخصی پروبیوتیک داده شد تا سطح باکتری های سالم روده شان حفظ شود، آسیب نخاعی کمتر بوده و حرکت چهار دست و پای شان بیشتر بهبود پیدا کرد.