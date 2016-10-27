برنامه روز سوم مسابقات/ قهرمان جهان وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردا جمعه هفتم آبان ماه در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان، کاراته کاها در بخش کومیته تیمی زنان و مردان به روی تاتامی می روند. رقابتهای تیمی مهمترین بخش مسابقات قهرمانی جهان است که نتایج آن عیار کشورها را در این رشته ورزشی به نمایش می گذارد و به همین مدال آن بخصوص از نوع زرین ارزش فراوانی دارد و تیم ملی کشورمان که سال ۲۰۱۴ موفق به کسب مدال طلای جهان در این بخش شد فردا باید برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به مصاف رقبای خود برود.

تیم ملی کشورمان در رقابتهای کومیته تیمی دور اول استراحت دارد و سپس با برنده دیدار تیم های جمهوری چک و اسلواکی دیدار می کند. در قسمت بالای این جدول هم آذربایجان، صربستان و آمریکا حضور دارند که یکی از آنها رقیب کشورمان در مرحله سوم است.

مردان کشورمان در صورت رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باید با یکی از کشورهای بوسنی، الجزایر، هلند یا رومانی برای صعود به نیمه نهایی مبارزه می کند. ایمان سنچولی، بهمن عسگری، سعید احمدی، سجاد گنج زاده و علی فداکار برای کشورمان در بخش کومیته تیمی به میدان می روند.

در بخش بانوان هم تیم تیم کشورمان دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده سوئیس و اسلواکی مبارزه می کند.یکی از کشورهای هلند، لهستان و فرانسه حریف دور سوم تیم بانوان کشورمان خواهد بود. عباسعلی، خاکسار، چالاکی و علیپور ترکیب تیم بانوان کشورمان را تشکیل می دهند.

بیست وسومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان روز گذشته با حضور ١٠٢٤ کاراته کا از ١١٨ کشور در اتریش آغاز و تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.