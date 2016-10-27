دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان برگزار می شود

سیدمحمد اسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان ۱۴ لغایت ۱۷ آذر سال جاری در پردیس شاهرود پارک علم و فناوری استان خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد بستری مناسب برای تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری است.
وی، شناسایی و معرفی پژوهشگران، فناوران و نوآوران و کشف استعدادهای برتر در زمینههای مختلف علمی و صنعتی، ایجاد انگیزه در مخترعان، مبتکران، نوآوران و فنآفرینان داخلی، گسترش تجربههای علمی و فنی و ایجاد زمینه تعامل و همکاری علمی بین محققان و فراهمسازی فضایی پرشور و رقابتی بین اندیشمندان و دانشمندان این حوزهها را از دیگر اهداف برگزاری این همایش استانی ذکر کرد.
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان با اشاره به اینکه «دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان» توسط پارک علم و فناوری استان برگزار میشود، گفت: مطابق شیوه نامه تهیه شده توسط دبیرخانه جشنواره، این دوره جشنواره در چهار بخش پژوهشگران، فناوران، ایدهپردازان و نمایشگاه جانبی برگزار میشود.
جلالی خاطرنشان کرد: بخش پژوهشگران شامل زیرشاخههای پژوهشگران برگزیده دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و حوزههای علمیه استان، پژوهشگران دانشجو، معلمان پژوهشگر شاغل در آموزش و پرورش، دانشآموزان پژوهشگر، پژوهشگران در حوزه صنعت و پژوهشگران دستگاههای اجرایی و سازمانهای آموزش فنی و حرفهای است.
وی بخش فناوران را شامل زیرشاخههای فناوران دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری، فناوران دستگاههای اجرایی و فناوران مستقل عنوان کرد.
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان به شیوه انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و حوزههای علمیه استان اشاره کرد و افزود: پژوهشگران دانشگاهها و موسسات پژوهشی و حوزههای علمیه استان در هفت گروه تخصصی علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر و علوم پزشکی انتخاب میشوند.
جلالی خاطرنشان کرد: دانشگاهها، موسسات پژوهشی و حوزههای علمیه به ازای هر کدام از گروههای هفتگانه علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر و علوم پزشکی (مشروط به اینکه حداقل یک دانشکده یا پژوهشکده در موضوعات فوق داشته باشند) میتوانند به ازای هر ۲۰ نفر عضو هیئت علمی تمام وقت در هر گروه یک نفر را معرفی کنند.
وی درخصوص شیوه انتخاب پژوهشگران دانشجو هم گفت: دانشگاهها، موسسات پژوهشی و حوزههای علمیه به ازای هر کدام از گروههای هفتگانه علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم انسانی، دامپزشکی و علوم پزشکی مشروط به اینکه حداقل یک دانشکده یا پژوهشکده در موضوعات فوق داشته باشند، میتوانند دانشجویان و طلاب واجد شرایط که امتیازات لازم را بر اساس شیوه نامه کسب کرده باشند، معرفی کنند.
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه شیوه انتخاب معلمان پژوهشگر شاغل در آموزش و پرورش به این صورت است که هر یک از ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان میتواند نسبت به بررسی آثار و انتخاب یک نفر به ازای هر ۲۰۰ نفر معلم بر اساس شاخصهای اعلام شده در شیوه نامه اقدام کند، گفت: برای بخش دانشآموزان پژوهشگر نیز هر یک از ادارات آموزش و پرورش میتوانند بر اساس شاخصهای مندرج در شیوه نامه اطلاعات مربوط را در پرسشنامه منضم به شیوه نامه تکمیل و پس از تایید مقام مسئول در اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوط به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
جلالی درباره شیوه انتخاب پژوهشگران در حوزه صنعت هم گفت: هر صنعتگر میتواند اطلاعات مربوطه را در شیوه نامه، تکمیل و به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.
وی خاطرنشان کرد: برای انتخاب پژوهشگران برگزیده دستگاههای اجرایی، سازمانهای آموزش فنی و حرفهای نیز هر یک از ادارات کل استان و دستگاههای اجرایی مستقل از آنها و همچنین سازمانهای آموزش فنی و حرفهای، میتوانند به ازای هر کدام از گروههای هفتگانه علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم انسانی، دامپزشکی و علوم پزشکی حداکثر سه نفر واجد شرایط که امتیازات لازم را بر اساس شیوه نامه کسب کرده باشند، معرفی کنند.
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان ضمن دعوت از پژوهشگران و فناوران استان برای شرکت در این جشنواره گفت: علاقمندان به شرکت در جشنواره میتوانند با مراجعه به تارنمای جشنواره به نشانی rtw.sstp.ir و مطالعه شیوهنامه از شاخصهای محاسبه امتیازات پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، موسسات آموزشی و پژوهشی و حوزههای علمیه، محاسبه امتیازات پژوهشگر برگزیده دانشجویی، شاخصهای محاسبه امتیازات پژوهشگر برگزیده در حوزه آموزش و پرورش، شاخصهای محاسبه امتیازات دانشآموز پژوهشگر، محاسبه امتیازات پژوهشگر برگزیده حوزه صنعت، شاخصهای محاسبه امتیازات پژوهشگر برگزیده دستگاه اجرایی و سازمان آموزش فنی و حرفهای، شاخصهای محاسبه امتیازات فناور برگزیده، نحوه محاسبه امتیازها و... مطلع شوند.
جلالی در خاتمه؛ مهلت شرکت در «دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان» را تا ۲۵ آبان ماه جاری ذکر کرد و گفت: علاقمندان میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره (rtw.sstp.ir) نسبت به دریافت فرم ثبتنام و ارسال از طریق سامانه اقدام کنند.
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