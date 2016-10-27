ضرورت مشارکت شهروندان در طرح ملی سنجش عدالت در سلامت تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، صادق نجفی در مراسم آغاز عملیات میدانی پروژه ملی سنجش عدالت در سلامت تبریز اظهار داشت: این طرح، پس از تفکیک در حوزه‌ها و محلات مختلف، وارد فازهای عملیاتی خواهد شد و نقش مهمی در افزایش دقت نیازهای حوزه سلامت خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه باید شهروندان در این طرح شرکت کنند تا اطلاعات درست از وضعیت سلامت مردم به دست آید، ادامه داد: در سال‌های اخیر، شاهد همگرایی ویژه بین بخش های سلامت و شهرداری تبریز بوده‌ایم.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه ورود شهرداری تبریز به حوزه سلامت شهروندی مهم است، ادامه داد: طرح سنجش عدالت در سلامت طرح ملی و مهم است که برنامه‌ ریزان حوزه سلامت و عوامل اجرایی را از اطلاعات و داده‌ های عملیاتی برخوردار می کند.

وی با بیان اینکه پیشگیری، همواره مقدم بر درمان است، ادامه داد: با ورود شهرداری ‌ها به حوزه‌ های مهم اجتماعی و فرهنگی، توسعه خانه‌ های سلامت به عنوان یکی از ضرورت‌ های مهم مورد توجه قرار گرفته است و خانه‌های سلامت در مناطق مختلف کلانشهر تبریز احداث شده است.

شایان ذکر است پروژه ملی سنجش عدالت در سلامت در مناطق پایلوت بر اساس عواملی همچون تراکم جمعیت، تعداد خام جمعیت، بافت فرسوده، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و محله محوری انجام گرفته و در محلات گلگشت، مارالان شمالی و جنوبی، عطار نیشابوری، طالقانی شمالی و جنوبی و امامیه عملیاتی خواهد گردید.