هفته شش امتیازی برای فوتسال آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت ‌های لیگ برتر فوتسال عصر امروز پنجشنبه از ساعت ۱۷ در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم فوتسال دبیری در تبریز به مصاف ارژن شیراز رفت و این تیم را شکست داد.

دبیری امروز توانست با نتیجه شش بر چهار میهمانش را با شکست بدرقه کند. نادر حنیفی دو گل، فرهاد فخیم دو گل، جواد اصغری مقدم و بابک اکبری گل‌ های تیم دبیری را به ثمر رساندند.

دبیری با این سه امتیاز ۱۲ امتیازی شد و با یک بازی کمتر در رده ششم جدول قرار گرفت.

مس سونگون نیز در قم میهمان یاسین پیشرو بود که این دیدار با حساب پنج بر دو حریفش به نفع مس سونگون به پایان رسید. نارنجی پوشان تبریزی با ۱۴ امتیاز در رده چهارم جدول ایستادند.