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۶ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۱۵

در جریان هفته هفتم لیگ برتر فوتسال صورت گرفت؛

هفته شش امتیازی برای فوتسال آذربایجان شرقی

هفته شش امتیازی برای فوتسال آذربایجان شرقی

تبریز - هر دو نماینده آذربایجان ‌شرقی در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال، به پیروزی رسیدند و حاصل این هفته شش امتیاز برای تیم های استان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت ‌های لیگ برتر فوتسال عصر امروز پنجشنبه از ساعت ۱۷ در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم فوتسال دبیری در تبریز به مصاف ارژن شیراز رفت و این تیم را شکست داد.

دبیری امروز توانست با نتیجه شش بر چهار میهمانش را با شکست بدرقه کند. نادر حنیفی دو گل، فرهاد فخیم دو گل، جواد اصغری مقدم و بابک اکبری گل‌ های تیم دبیری را به ثمر رساندند.

دبیری با این سه امتیاز ۱۲ امتیازی شد و با یک بازی کمتر در رده ششم جدول قرار گرفت.

مس سونگون نیز در قم میهمان یاسین پیشرو بود که این دیدار با حساب پنج بر دو حریفش به نفع مس سونگون به پایان رسید. نارنجی پوشان تبریزی با ۱۴ امتیاز در رده چهارم جدول ایستادند.

کد مطلب 3808008

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