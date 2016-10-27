شب جنجالی اردوی پرسپولیس/ کلیپ دردسرساز و جروبحث طارمی با سرپرست!

به گزارش خبرنگار مهر، اسپانسر پرسپولیس قصد دارد برنامه ای تلویزیونی را برای یکی از شبکه های تلویزیونی تدارک ببیند. به همین منظور پنجشنبه شب کادر فیلمبرداری آنها روانه هتل المپیک شدند.

در این بین مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده پس از صرف شام اعلام کردند که شب مسابقه زمان ضبط برنامه نیست و می شود روزهای دیگر این کار را انجام داد. این دو بازیکن عنوان کردند که می خواهند برای استراحت به اتاق شان بروند.

طاهری سرپرست باشگاه که در هتل حضور داشت هم اعلام می کند هرکس حاضر به همکاری نباشد درصدی از قراردادش بابت جریمه کسر خواهد شد و کادر فنی هم حق ندارد از او در بازی فردا استفاده کند.

این اظهار نظر با واکنش طارمی و احمدزاده مواجه شده و قصد ترک اردو را داشتند که با وساطت ماهینی و مسلمان منصرف می شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت. این در حالی است که پرسپولیس با ۱۹ امتیاز تیم دوم جدول رده بندی است.