آغاز مرحله دوم عملیات آزاد سازی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «المیادین»، نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق خود را آماده آزاد سازی محور غربی موصل کرده اند و فرماندهی عملیات استان الانبار اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف بین المللی ۱۰ دستگاه خودروی جنگی گروه تروریستی «داعش» را در ۴۵ کیلومتری جنوب الرطبه آماده کرده اند.

فرماندهی عملیات الانبار همچنین از هلاکت ۲۵ نفر از عناصر گروه تروریستی داعش در جنوب شهرستان الرطبه خبر داد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که تمامی نیروهای تخصیص داده شده برای این کار سعی در به دست گرفتن کنترل این محور بزرگ تا تلعفر و شاید هم بستن جبهه چهارم از سمت موصل را دارند.

در محور بعشقه هم ارتش و کمیته های مردمی ضربات سنگینی به مواضع داعش وارد کردند و این گروه تروریستی در واکنش به این حملات، منزل "شیخ عبد الله یاور جرب" رئیس شیوخ عشایر شمّر در موصل را منفجر کرد.

عملیات نظامی ارتش و بسیج مردمی عراق برای آزاد سازی شهر موصل از بامداد روز دوشنبه ۱۷ اکتبر آغاز شده است که در نوع خود بزرگترین عملیات نظامی در این منطقه از زمان اشغال شمال و غرب عراق توسط گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ به شمار می رود.