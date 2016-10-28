تفاهم نامه اتصال خط ریلی بندر امام خمینی به شلمچه منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب در ادامه حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر خرمشهر، نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مردم آبادان، استاندار خوزستان، فرمانداران دو شهرستان خرمشهر و آبادان، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل راه آهن جنوب در بندر خرمشهر برگزار شد.

در این نشست موضوعات مختلفی از جمله اقدامات دولت در حوزه های مختلف در خرمشهر و درخواست اعتبار بخشی به تکمیل زیرساخت های منطقه ۹۰ و ۱۲۰ هکتاری خرمشهر از سوی فرماندار خرمشهر مطرح شد.

نمایندگان آبادان نیز با خطاب قرار دادن رئیس سازمان بنادر کشور، خواهان رسیدگی پیش از دیر شدن به موضوع احداث سد در عراق و در مسیر رود فرات شدند که محمد علی اصل سعیدی پور مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به آنها این امر را نیازمند انجام مطالعات و انجام بررسی دانست و از آغاز روند مطالعاتی در این خصوص خبر داد.

در ادامه این نشست تفاهنامه ای برای اتصال خط ریلی بندر امام خمینی به شلمچه به امضا اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و محمد علی درویش زاده مدیر عامل راه آهن جنوب در آمد.

زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پی انعقاد این تفاهمنامه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه آهن بندر امام به خرمشهر در واقع کانال سوئز خشک در آینده نزدیک است.

مدیر عامل راه آهن جنوب نیز به خبرنگاران گفت: تفاهمنامه ای بین منطقه آزاد اروند و را آهن منعقد شد که قرار است خط آهن بین بندر امام خمینی، سربندر، شادگان و خرمشهر به شلمچه احداث شود و با توجه به اینکه حمل و نقل مسافر و بار را انجام خواهد داد در واقع بندر امام خمینی به بصره را به هم متصل خواهد کرد و نقشی استراتژیک برای جابه جایی بین ایران و عراق خواهد بود.

عبدالکریم درویش زاده در ادامه بیان کرد: مطالعات این طرح تا سال ۹۵ انجام می شود و بعد از آن مدل مالی مشخص شده و پس از تصویب هیئت وزیران کارهای اجرایی آن آغاز خواهد شد.

این انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و کنسرسیومی متشکل از، ستاد اجرای فرمان امام(ره)، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه (تراورس)، شرکت فولاد خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند منعقده شده است

احداث و نگهداری خط راه آهن بندر امام خمینی(ره) به بندر خرمشهر به طول تقریبی ۱۱۵ کیلومتر، عنوان و موضوع تفاهم نامه ای است که با امضای اسماعیل زمانی به نمایندگی از کنسرسیوم مذکور و عبدالکریم درویش زاده به نمایندگی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، منعقد شد.