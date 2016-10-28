  1. استانها
  2. کردستان
۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

قایقران مریوانی نشان نقره رقابت های روئینگ جوانان آسیا را کسب کرد

قایقران مریوانی نشان نقره رقابت های روئینگ جوانان آسیا را کسب کرد

سنندج - کژوان سلیمی قایقران مریوانی با اعزام به رقابت های روئینگ جوانان آسیا در کشور تایلند موفق شد نشان نقره بخش چهار نفره را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های روئینگ جوانان آسیا در کشور تایلند با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

رقابت های پسران و دختران روئینگ آسیا در روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر پاتایای تایلند با حضور کشورهای شرکت کننده در سه ماده برگزار شد.

در بخش پسران تیم ملی کشورمان با ۵ قایقران در این مسابقات شرکت کرد و کژوان سلیمی، شیرزاد قادری از استان کرستان، علی شاه محمدنیا، امیرحسین محمودپور و محمد حسین حقی نفرات اعزامی به این رقابت ها بودند.

در فینال A روئینگ چهارنفره مردان نیز تیم ایران با ترکیب کژوان سلیمی، علی شاه محمد نیا، محمدحسین حقی و امیرحسین محمودپور با رقبایی از چین، کره و هنگ کنگ مسابقه دادند و در پایان با زمان ۶:۴۳.۶۴ دقیقه در جایگاه دوم قرار گرفتند و صاحب مدال نقره شدند.

در روئینگ تک نفره علی شاه محمدنیا در فینال A با حریفانی از هنگ کنگ، کره و چین رو به رو شد و در نهایت با زمان ۸:۰۳.۶۲ دقیقه موفق به کسب مدال نقره شد.

شیرزاد قادری دیگر قایقران مریوانی در این مسابقات در ترکیب تیم ملی قرار نگرفت و به منظور حضور در کمپ تمرینی روئینگ و تجربه اندوزی به رقابت های آسیایی اعزام شد.

تیم ملی پسران کشورمان با کسب دو نشان نقره در رقابت های روئینگ جوانان آسیا به کار خود پایان داد.

کد مطلب 3808080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه