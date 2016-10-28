قایقران مریوانی نشان نقره رقابت های روئینگ جوانان آسیا را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های روئینگ جوانان آسیا در کشور تایلند با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

رقابت های پسران و دختران روئینگ آسیا در روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر پاتایای تایلند با حضور کشورهای شرکت کننده در سه ماده برگزار شد.

در بخش پسران تیم ملی کشورمان با ۵ قایقران در این مسابقات شرکت کرد و کژوان سلیمی، شیرزاد قادری از استان کرستان، علی شاه محمدنیا، امیرحسین محمودپور و محمد حسین حقی نفرات اعزامی به این رقابت ها بودند.

در فینال A روئینگ چهارنفره مردان نیز تیم ایران با ترکیب کژوان سلیمی، علی شاه محمد نیا، محمدحسین حقی و امیرحسین محمودپور با رقبایی از چین، کره و هنگ کنگ مسابقه دادند و در پایان با زمان ۶:۴۳.۶۴ دقیقه در جایگاه دوم قرار گرفتند و صاحب مدال نقره شدند.

در روئینگ تک نفره علی شاه محمدنیا در فینال A با حریفانی از هنگ کنگ، کره و چین رو به رو شد و در نهایت با زمان ۸:۰۳.۶۲ دقیقه موفق به کسب مدال نقره شد.

شیرزاد قادری دیگر قایقران مریوانی در این مسابقات در ترکیب تیم ملی قرار نگرفت و به منظور حضور در کمپ تمرینی روئینگ و تجربه اندوزی به رقابت های آسیایی اعزام شد.

تیم ملی پسران کشورمان با کسب دو نشان نقره در رقابت های روئینگ جوانان آسیا به کار خود پایان داد.