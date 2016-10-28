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۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

اخبار امنیتی سوریه؛

تسلط بر مناطق جدید در حومه حماه/نبرد سنگین در حلب

تسلط بر مناطق جدید در حومه حماه/نبرد سنگین در حلب

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در حومه حماه، نبرد سنگین میان ارتش سوریه و تروریستها در حلب و دفع یورش تروریستهای داعش در شمال شرق استان السویداء از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های سوری مواضع تروریستهای جبهه النصره را در حومه شمالی لاذقیه هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: جنگنده های سوری، مواضع تروریستها را در کفر سندو، تردین و ضهره تردین در حومه شمالی لاذقیه هدف قرار دادند و ضمن انهدام ادوات و استحکامات آنها، شماری زیادی را نیز به هلاکت رساندند و زخمی کردند.

ارتش سوریه مواضع تروریستهای جبهه النصره را در الحمادین، الاربعین و شمال مرکز هواشناسی و جنوب فلکه المصری، غرب گمرک قدیم، کوره العباسیه و شرق ساختمان کتاکیت در منطقه درعا البلد هدف قرار داد.

در شمال شرقی السویدا نیز ارتش سوریه طی عملیاتی، تانکر سوخت تروریستهای داعش را هدف قرار داد و شماری از تروریستها را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه همچنین یورش داعش به تپه بثینه در حومه شمال شرقی استان السویداء را دفع کرد و تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد کرد.

منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه در حومه شمالی حمص طی عملیاتی مواضع تروریستها را در روستاهای الوعره، التوته، تل ابو السناسل و الغجر هدف قرار دادند و شمار زیادی از تروریستها را به هلاکت رساندند.

در منطقه حوش شمسی در منطقه السعن در حومه شمالی حمص نیز ارتش سوریه شماری از تروریستها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد. در جریان این عملیات ادوات تروریستها منهدم شد.

منابع سوری به بازپس گیری مناطق صوران و مزارع اطراف آن در حومه حماه پس از وارد کردن ضربات مهلک به تروریستها خبر دادند و افزودند: ارتش با همکاری نیروهای دفاع مردمی طی عملیات با زیر آتش گرفتن مواضع تروریستها موفق به آزاد سازی این مناطق شدند.

این منابع تاکید کردند: درجریان این عملیات شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند و دهها تن دیگر از آنها زخمی شدند. ادوات تروریستها نیز منهدم شد.

به گفته این منابع، تیم های ویژه تخریب اقدام به پاکسازی منطقه از بمبها و مین های کارگذاشته شده تروریستها کردند.

همزمان رسانه ها از نبرد سنگین میان ارتش سوریه و تروریستها در محورهای ۱۰۷۰ دستگاه و الراشدین در حلب  و شروع یورش موسوم به حماسه بزرگ حلب از سوی جیش الفتح با هدف آنچه تسلط بر شهر حلب خوانده شده است خبر دادند.

شبکه المیادین گزارش داد: ارتش سوریه یک خودرو بمبگذاری شده تروریستها را در محور ۱۰۷۰ قبل از رسیدن به هدف منهدم کرده است.

کد مطلب 3808085

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