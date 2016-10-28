مناجات خمس عشرِ امام سجاد(ع)، بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صبح دیروز، ۶ آبان ماه با حضور حجت الاسلام فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر عین اللهی، دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان، مسجدی، مسئول نشست حاضر و جوانمرد، مسئول بسیج جامعه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پیوندی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و اساتید برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مجتمع خزرآباد ساری آغاز شد.

در ابتدای این نشست محمدی وند مداح اهل بیت(ع) به ذکر مصیبتی به مناسبت شهادت امام زین العابدین(ع) پرداخت.

سپس حجت الاسلام فرهادزاده با تسلیت شهادت امام سجاد(ع) طی سخنانی عنوان کرد: امام سجاد(ع) قهرمان نیایش و تواضع در محضر خداوند بودند. دعاهای ایشان گنجینه تمام نشدنی است. آن اندازه معارف و نکات در این ادعیه نهفته است که نیاز به تلاش همه جانبه دارد تا به استخراج این دعاها بپردازند.

وی با اشاره به اینکه دعا به معنای خواندن است و لزوما نباید ما در دعا چیزی از کسی بخواهیم، افزود: اصل در دعا خواندن برای ایجاد ارتباط است و در این ارتباط با خداوند آن اندازه عظمت نهفته است که بتوانیم مجالست با خداوند داشته باشیم. بنابراین یکی از اسباب بزرگی ارتباط با خداوند است. اگر می خواهیم انسان بزرگی شویم باید با بزرگان ارتباط برقرار کنیم و چه ارتباطی زیباتر از خداوند متعال است.

حجت الاسلام فرهادزاده درباره ادعیه امام سجاد(ع) توضیح داد: برخی از این ادعیه زمانی، برخی مکانی و برخی موقعیتی و یا حالتی است، اما یکی از شاهکارهای ایشان ادعیه بین المللی ایشان است. مناجات خمسه عشر در مفاتیح الجنان بین المللی است به طوریکه هر فردی با هر اعتقادی با آن بتواند ارتباط برقرار کند.

وی در ادامه افزود: حیف که دانشگاه های ما رویکردشان هنوز این طور نشده که به شکل سازمان یافته به سراغ معارف اهل بیت بروند. اساتید ما گاهی این کار را می کنند اما اینکه به شکل سازمان یافته این استفاده را بکنیم، هنوز صورت نگرفته است. مطمئنا قرآن و آثار اهل بیت ما کتاب پزشکی و فیزیک نیست اما هر چه ما بخواهیم در اینها پیدا می شود.

حجت الاسلام فرهازاده: من تصورم این است راه میانبری که مقام رهبری مطرح کردند همین است که از معارف اهل بیت(ع) استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره هم اندیشی اساتید علوم پزشکی گفت: این دومین هم اندیشی است، نخستین نشست نیز در دماوند برگزار شد.

حجت الاسلام فرهادی اظهار داشت: برخی تصور می کنند برای ظهور امام زمان(عج) باید حتما در جامعه فساد فراگیر شود و صدای مردم در بیاید، این راهی است که البته جامعه جهانی در حال طی کردن است اما راه اصلی این نیست امام (عج) می فرمایند اگر مردم با هم مجتمع می شدند این اندازه محروم و گرفتار نمی شدند. این اجتماع نیاز به تشکل و تشکیلات دارد آن جمع هایی که خیرات و برکات و راه رهایی است که سازماندهی شده و تشکیلاتی باشد.

وی با بیان اینکه تلاش کردیم دوستی و محبت در فضاهای غیر سازمانی را نیز تقویت کنیم ، گفت: دانشگاه شهید بهشتی منبع نیرو و اساتید برجسته و دوست داشتنی است اما هیچ فضا و بستری برای ارتباطات این چنینی نیست قصد ما نیز از برپایی نشست ها این هست که به چنین شرایطی با هم برسیم.

مسئول نهاد رهبری با تأکید بر اینکه ما باید توانمان را با هم به اشتراک بگذاریم، گفت: در دین ما موفقیت فرد در جمع تعریف می شود امیدوارم ما هم در این بسترهایی که آماده شده به اهدافمان نزدیک شویم.