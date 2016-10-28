به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان با اشاره به درس‌هایی از عاشورا اظهار داشت: مردم آن زمان در شناخت کفار و مشرکین ضعف و سستی داشتند یعنی بنی امیه نمی‌گذاشت معنی کفر و مشرک را مردم بشناسند برای همین در خیلی موارد همیاری می‌کرند و فکر می‌کردند اینها مسلمان هستند.

وی با گرامیداشت هشتم آبان مصادف با شهادت شهید فهمیده در سال ۵۹، بیان کرد: این شهید با بستن نارنجک به خود رفتن زیر تانک باعث عقب نشینی دشمن می شود که به موقع عمل می‌کند.

امام جمعه آبدان اضافه کرد: امام خمینی می‌فرماید رهبر ما طفل ۱۳ ساله‌ای است که با قلب کوچک خود با نارنک زیر تانک دشمن رفت. منظور امام این است که اگر می خواهید الگو بگیرید از اینگونه افراد فهمیده الگو بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز جوانان و نوجوانان درک بصیر دارند. نمونه آن شهدای مدافع حرم است که نشان می دهد جوانان ما بصیرت دارند. دشمن وانمود می کند که جوانان کشور ما دنبال فساد هستند. اکثر جوانان ما آگاه هستند.

حمیدی‌نژاد ادامه داد: روزنامه اسراییلی می نویسد برای دست یابی به توافق با ایرانی باید حتی کتاب های درسی ایران تغییر کند. به گونه ای که روحیه شهادت طلبی در آنها بوجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه درسی با عنوان رهبر کوچک از کتاب پایه ششم حذف شده است، افزود: آموزش و پرورش می‌گوید جایگزین شده است. ما نباید به گفته اسراییل عمل کنیم. نکته مهم اینکه نباید در الگو پذیری به سن و ظاهر افراد داشته باشیم. بزرگانی هستند که به اندازه آن ۱۳ ساله بصیرت ندارند.

امام جمعه آبدان گفت: ۱۳ آبان سه مناسبت مهم دارد. در سال ۴۳ امام خمینی (ره) را که فریاد زده بود بر سر شاه تبعیدش کردند. در سال ۵۷ تعدادی دانش آموز آگاه برای مبارزه به خیابان آمده بودند با گلوله مستقیم رژیم شاه کشته شدند. در سال ۵۸ نیز دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را تسخیر کردند.

وی بیان کرد: آن روز آمریکا به گفته همه دنیا شکست ناپذیر بود اما دانشجویان سفارت خانه یک کشور که به عنوان خاک آن کشور به حساب می آید را تسخیر کردند. دولت موقت استعفا داد ولی امام درباره سفارت خانه آمریکا از لانه جاسوسی نام برد.

حمیدی‌نژاد افزود: امام فرمودند آمریکا هیچ غلطی کند. این صحبت امام در زمانی بود که هیمنه آمریکا فرو نریخته بود. با وجود منافقین و دشمنان امام اینگونه فرمود. امروز که آمریکا بسیار ضعیف شده برخی مسئولان از آمریکا می ترسند. خط امام و رهبر ما مبارزه با آمریکا است و هر کسی غیر از این باشد خائن به ملت است.

وی اظهار داشت: سه وزیر در روزهای اخیر برکنار شدند. اگر به خاطر مشکلات بود خوب است اما دیر است. وزیرهایی که پیشنهاد داده شده مشکلات جدی دارند.

امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در فتنه ۸۸ نقش داشته افزود: این برای مردم جای سوال است. اختلاس بزرگی که در صندوق ذخیره فرهنگیان، باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم از قوه قضاییه ورود جدی می‌خواهند. اگر جدی با مسئولین شود مسئولین دیگر حساب کار خود را می کنند.