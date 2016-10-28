درگیری طایفه ای در روستای پتک تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته اخباری مبنی بر آغاز درگیری های عشایری در روستای پتک شهرستان باغملک در گروه های مجازی دست به دست می چرخد و خبرها حکایت از درگیری و آتش زدن برخی خانه ها در این روستا دارد.

شهریورماه سال ۱۳۹۴ بود که درگیری بزرگی بین دو طایفه در روستای پتک شهرستان باغملک، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به اهالی وارد کرد و آخرین خبرها حکایت از فوت حداقل ۱۲ نفر داشت.

در آن درگیری که حتی به شهرستان رامهرمز نیز کشیده شد در نهایت با دخالت نیروی انتظامی و استانداری خوزستان تا حدودی به پایان رسید ولی برخی اهالی روستا برای جلوگیری از درگیری های جدید احتمالی به مناطق دیگر منتقل شدند.

اکنون نیز خبر رسیده که درگیری بین دو طایفه آغاز و منازلی نیز در این میان به آتش کشیده شده است ولی فرماندار باغملک در گفتگو با خبرنگار مهر موضوع را به گونه ای دیگر بیان می کند.

لطیف حیایی اهوازی در خصوص شایعات آغاز درگیری در روستای پتک جلالی به خبرنگار مهر گفت: شایعاتی مبنی بر دعوا و درگیری طایفه ای در روستای پتک این شهرستان صحت ندارد.

وی افزود: نیروی انتظامی برای اجرای حکم رفته و سه نفری که رای بر علیه آنها صادر شده را دستگیر کرد.

فرماندار باغملک تصریح کرد: در این جریان سه قبضه اسلحه بدون مجوز نیز توقیف شده است.