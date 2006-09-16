حركات بازوي بيونيك با قدرت فكر كنترل مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "كلوديا ميتچل" دست چپ خود را در يك سانحه موتورسواري از دست داد. دست جديد او با شناسايي حركات ماهيچه قفسه سينه كه به بخش هاي باقي مانده اعصاب وي متصل است، كار مي كند.

اين زن 26 ساله اكنون قادر است با اين دست لباس ها را تا كند، پوست موز را بكند و ظرف ها را بشويد.

وي در مصاحبه مطبوعاتي در شيكاگو اظهار داشت: به آساني مي توانم آرنجم را به بالا و پايين حركت دهم و تنها با فكر كردن دستم را باز و بسته كنم.

وي با دست مصنوعي قديمي خود تنها قادر به انجام يك كار بود. به طوري كه فقط مي توانست آرنجش را خم كند و يا دستش را باز كند.

اين بازوي جديد توسط موسسه توان بخشي شيكاگو طراحي شده و براي نصب آن در حدود 5 ساعت زمان صرف شده است.

بر اساس گزارش بي بي سي، انتهاي اعصابي كه قبلا حركات دست او را كنترل مي كرد، از شانه وي خارج شد و به اعصاب ماهيچه هاي قفسه سينه متصل گشت. با گذشت چند ماه رشته هاي عصبي پيوندي در داخل بافت هاي ماهيچه هاي قفسه سينه رشد يافت.

الكترودهاي متصل به پوششي كه در قسمت شانه قرار مي گيرد، تپش هاي حاصل از رشته هاي عصبي ماهيچه هاي قفسه سينه را شناسايي كرده و آن را به سمت بازو منتقل مي كند. اين تپش ها سپس توسط رايانه اي كه بازو را هدايت كرده و حركات بسيار دقيقي را ايجاد مي كند، پردازش مي شود.