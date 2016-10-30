خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ارشاد اسلامی در استان ها با توجه به آنکه متولی اصلی در زمینه فرهنگ و هنر است، با مولفه های مختلفی در این بخش سر و کار دارد و طیف گسترده ای از مباحث این حوزه را پوشش می دهد.

استان مرکزی نیز همچون دیگر استان ها در این حوزه نقاط قوت و ضعفی داشته و اتفاقات بسیاری را پشت سر گذاشته است و هم اکنون نیز با بسیاری از مشکلات و دغدغه ها دست و پنجه نرم می کند.

کمبود امکانات، کمبود اعتبار و کمبود نیروی انسانی از جمله مسائلی است که ادارات ارشاد همواره با آن مواجه بوده اند و همین مساله موجب شده حوزه فرهنگ و هنر نتواند روند رشد خود را به طور سریع پیش ببرد و در برخی بخش ها شاهد رکود فعالیت های فرهنگی هستیم که لازمه اعتلای جامعه و ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مولفه بسیار مهمی در موضوع توسعه و سرمایه اجتماعی است.

مهر در این زمینه با مهدی حقیقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به گفت و گو نشسته است؛

هم اکنون مشکل و دغدغه جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی چیست؟

یکی از مسائل جدی استان در حوزه فرهنگ و هنر کمبود نیروی انسانی است، ادارات ارشاد اسلامی در شهرستان های استان تقریبا تعطیل هستند و در برخی شهرستان ها مدیر، کارشناس و آبدارچی یکی است و تنها شهرستان هایی که در حد قابل قبولی نیرو دارند ساوه، محلات، تفرش، دلیجان و خمین هستند.

گروه های هنری امکانات کمی در سطح استان دارد و همین باعث شده نتوانند فعالیت مستمر و موفق داشته باشند و در حوزه آموزشی نیز با کمبود مواجهیم و حداقل به ۵۰ نیروی جدید نیاز داریم تا به بدنه اداره کل ارشاد استان اضافه شوند.

دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور به استان مرکزی در حوزه فرهنگ و هنر چه بود؟

مبنای سفر اخیر رئیس جمهور به استان مرکزی با سفرهای قبلی در تخصیص اعتبارات و نوع جلسات متفاوت بود و در این سفر موضوع تشکیل جلسه هیات وزیران منتفی شد.

نخبگان استان در نشست برگزیدگان با رئیس جمهور باید حضور می یافتند اما اگر نگاهی به حاضرین جلسه نخبگان با رئیس جمهور داشته باشیم جای آنان در این جلسه به شدت خالی بود در جلسه شورای اداری نیز به صورت مختصر، اجمالی و فی البداهه، مشکلات حوزه های مختلف عنوان شد در حالی که ما در استان از ماه ها قبل جلسه گذاشتیم و مشکلات را بررسی و جمع آوری کردیم.

در کارگروه فرهنگ و هنرمندان در رابطه با سفر رئیس جمهور تلاش داشتیم که جامعه فرهنگ و هنر را به سمت استقبال حداکثری پیش ببریم و زمینه حضور آنها در نشست رئیس جمهور با نخبگان را فراهم کنیم و به همین دلیل جلسات مختلفی با انجمن های فرهنگی و هنری برگزار کردیم.

نخبگان استان در نشست برگزیدگان با رئیس جمهور باید حضور می یافتند اما اگر نگاهی به حاضرین جلسه نخبگان با رئیس جمهور داشته باشیم جای آنان در این جلسه به شدت خالی بود.

قبل از سفر رئیس جمهور نیز فضای رسانه ای استان در شرایط سیاسی نامناسبی قرار گرفت و به جای بررسی مسائل و کمبودها، به دعواهای سیاسی پرداختند.

احداث تالار مرکزی اراک ده سال است که به طول انجامیده و تکمیل نشده، برای حل این مشکل چه تدبیری دارید؟

تالار مرکزی اراک ده سال است که کلنگ خورده و با وجود عدم اتمام این پروژه، امروز سنگ های آن در حال فروریختن است و شورای فنی استان متوجه شده که پیمانکار در انتخاب مصالح آن کار کارشناسی انجام نداده است.

با تمام شدن پروژه تالار مرکزی اراک، ما با مشکل اساسی فراهم کردن تجهیزات و جذب نیروی انسانی لازم مواجه هستیم امسال وزارت ارشاد ۱۸میلیارد تومان بودجه برای این پروژه تخصیص داده که شش میلیارد برای پرداخت بدهی سال گذشته و مابقی اعتبار برای اتمام این طرح در نظر گرفته شده است.

در سفر رئیس جمهور نیز با توجه به مهم بودن این پروژه مقرر شده اعتبارات لازم تخصیص پیدا کند و تا پایان سال تمام شود اما با تمام شدن آن، ما با مشکل اساسی فراهم کردن تجهیزات و جذب نیروی انسانی لازم مواجه هستیم.

با این شرایط حتی در صورت اتمام پروژه، این تالار در سال های بعدی نیز تخریب خواهد شد و ما معتقدیم بهترین راه این است که این بنا به یک سازمان متقاضی مثل شهرداری و... واگذار شود تا از ظرفیت آن بهره گیری مناسب انجام پذیرد.

مجتمع فرهنگی آفتاب اراک سال هاست که خاک می خورد و هیچ کاربردی ندارد. چه برنامه ای برای بهره گیری از ظرفیت آن وجود دارد؟

این مجتمع در سال های قبل در یک منطقه محروم اراک احداث و هزینه سنگینی هم برای ایجاد آن انجام شده اما عملا هیچگونه کارایی ندارد. در سال گذشته افتتاح این سالن را در دستور کار قرار دادیم اما تاکنون انجام نشده و سعی داریم امسال آن را به انجام برسانیم.

سینمای فرهنگ اراک به عنوان قدیمی ترین سینمای این شهر وضعیت مطلوبی ندارد. برای رفع مشکلات این سینما چه تصمیمی دارید؟

سینما فرهنگ اراک از قدیمی ترین سینماهای ایران است و باید این مجموعه که در حال حاضر فرسوده شده نوسازی شود، اما مشکل این است که صاحبان این سینما در خارج از کشور به سر می برند.

در این مورد توافقاتی انجام شده و مقرر است ۱۰۰درصد بودجه نوسازی این سینما اعطا شود و درحال پیگیری و تهیه نقشه های مربوط به نوسازی و افزایش سالن های این سینما هستیم.

مساله ساماندهی انجمن های فرهنگی و هنری از دغدغه های اخیر ارشاد اسلامی استان بود. در این مورد چه اقداماتی صورت گرفته است؟

متاسفانه تقریبا تمامی انجمن های فرهنگی هنری استان پیش از این مدیرانشان انتصابی بودند که در راستای ساماندهی انجمن های فرهنگی و هنری با هدف حضور افراد شایسته در مدیریت انجمن ها، برای برگزیدن مدیران انتخابات انجام گرفت.

همچنین خانه مطبوعات پس از ده سال طی مدت اخیر تشکیل شد و هیات مدیره آن به انتخاب اصحاب رسانه آغاز به کار کردند و انجمن هنرهای تجسمی و انجمن موسیقی استان نیز طی یک ماه آینده انتخاباتشان برگزار شده و مدیران انتخابی برای آنها بر سر کار می آید.

فعالیت ارشاد اسلامی استان مرکزی در برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را چطور ارزیابی می کنید؟

در زمینه جشنواره ها فرهنگی و هنری تعامل مناسبی با ادارات کل برقرار شده که از جمله آن می توان به همکاری اداره کل ارشاد استان با اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در برگزاری جشنواره استانی و قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) اشاره کرد.

همچنین امسال جشنواره تئاتر استان را برگزار کردیم که دو اثر برگزیده با کیفیت بالا از استان در جشنواره تئاتر کشور حضور خواهند یافت.

شهرستان زرندیه و پس از آن ساوه و دلیجان از فعال ترین شهرستان های استان در زمینه فعالیت های هنری و فرهنگی هستند که باید این روند ادامه یابد و از آن حمایت شود.

با توجه به مباحث اخیر در مورد برگزاری کنسرت های موسیقی، نظر شما به عنوان مدیرکل ارشاد استان در این زمینه چیست؟

در مورد برگزاری کنسرت ها نظرات ائمه جمعه استان برای من به عنوان مدیرکل ارشاد، فصل الخطاب است در مورد برگزاری کنسرت های موسیقی در استان خط قرمزهای نظام برای ما جدی است و از آنجا که کسانی که با برگزاری کنسرت مخالفت می کنند در واقع با حاشیه های کنسرت مخالف هستند، ما هم به آنها حق می دهیم چراکه موضوع اصلی ما حفظ شئونات است.

در این رابطه تعامل خوبی با ارگان های مربوطه داریم تا از اینگونه رفتارهای خارج از قاعده در کنسرت ها جلوگیری شود. همچنین در این زمینه نظرات ائمه جمعه شهرستان های استان برای من به عنوان مدیرکل ارشاد استان، فصل الخطاب است.

و صحبت آخر...

روزی که به استان مرکزی آمدم در مورد چند موضوع وعده دادم که تلاش کردن آنها را عملی کنم و مطرح کردم که بسیاری از کارهای فرهنگی از جمله رونمایی کتاب، دیدار با هنرمندان و... بدون بودجه هم امکان پذیر است و می توان آن را به پیش برد.

در ارتباط گیری با سازمان های مرتبط از جمله دستگاه های فرهنگی و استانداری مرکزی، شرایط مناسبی را برقرار کرده ایم و امیدواریم روند رشدی که به تدریج آغاز شده به همین صورت ادامه یابد.