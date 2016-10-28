برتری تاسیسات دریایی و نمایندگان اصفهان در هفته دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین هفته از دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان کشور، امروز جمعه سه دیدار در شهرهای تهران، قم و بم کرمان برگزار شد که تیم های اصفهانی میزبانان خود را شکست دادند و تیم تاسیسات دریایی تهران مدافع عنوان قهرمانی تنها میزبان پیروز این هفته بود. در این هفته تیم شهید چمران لارستان به دلیل حضور رقیبش در رقابتهای باشگاه های آسیا قرعه استراحت داشت.

در رقابتهای این هفته تیم تاسیسات دریایی به سرمربیگری مهرنوش نجف زاده میزبان هیات البرز بود و با اختلاف ۱۵ گل در برابر این تیم به برتری رسید. دیدار ذوب آهن در قم و فولادسپاهان در بم با اختلاف نزدیک به پایان رسید.

نتایج کامل این هفته از رقابتها به این شرح است:

* تاسیسات دریایی ٣٦ – هیات البرز ٢١

* هدف پویان جوان قم ٢٤ - ذوب آهن ٢٧

* شهرداری بم ٢٤ - فولاد مبارکه سپاهان ٢٦

در پایان هفته دوم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان ایران، تیم ذوب آهن اصفهان با کسب دو پیروزی و چهار امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. تیم شهرداری بم با سه امتیاز دوم است. تیم فولاد مبارکه اصفهان نیز با یک برد و یک باخت و تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار دارد.

هفته سوم این رقابتها نیز در غیاب تیم شهرداری سنندج که هم اکنون در رقابتهای جام باشگاه های آسیا حاضر است روز جمعه ۱۴ آبان برگزار می شود. برنامه هفته سوم به این ترتیب است:

* ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم

* فولاد مبارکه سپاهان – تاسیسات دریایی

* هیات البرز – شهید چمران لارستان