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۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

«نواز شریف» سفر خود به قزاقستان را لغو کرد

«نواز شریف» سفر خود به قزاقستان را لغو کرد

به دنبال افزایش تنش ها بین حزب «انصاف» و حزب حاکم پاکستان در روزهای اخیر و متشنج شدن اوضاع در اسلام آباد، نخست وزیر این کشور سفر خود به قزاقستان را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان که قرار بود هفته آینده و در تاریخ ۲ نوامبر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان شرکت کند، سفر خود را به دلیل افزایش تنش ها و بحرانی شدن اوضاع در «اسلام آباد» لغو کرد.

«سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجه، به نمایندگی از وی در این اجلاس شرکت میکند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که «عمران خان» رهبر حزب انصاف پاکستان اعلام کرده بود که در دوم نوامبر در اعتراض به سیاست های دولت «نواز شریف» نخست وزیر این کشور و عدم رسیدگی به پرونده «اسناد پاناما» که نام اعضای خانواده نواز شریف نیز در این لیست قرار گرفته است تظاهرات اعتراض آمیزی در اسلام آباد برگزار می کند.

به دنبال این موضوع وزارت کشور پاکستان روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد: برگزاری هرگونه راهپیمایی و تظاهرات تا دو ماه آینده در اسلام آباد پایتخت این کشور ممنوع است.

 لازم به ذکر است که اعتراضات عمومی علیه نوازشریف؛ نخست‌ وزیر پاکستان پس از آن شدت یافت که شرکت حقوقی «موساک فونسکا» لیستی از دارندگان حساب های مالی در شرکت های خارجی ارائه کرد که نام فرزندان نواز شریف نیز در لیست مورد نظر قرار دارد.

شایان ذکر است «طاهر القادری» رهبر حزب مردمی پاکستان نیز اعلام کرده است که در تظاهرات دوم نوامبر علیه دولت نواز شریف، عمران خان را همراهی می کند.

کد مطلب 3808259

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