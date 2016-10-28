تصادف کامیون با نیسان ۷ نفر مجروح درپی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه تصادف شدید بین دو دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان در مسیر تبریز ارومیه و در منطقه جزیره اسلامی تعداد هفت نفر مصدوم بر جای گذاشت.

نجاتگران جمعیت هلال احمر که به صورت کنار محور در مسیر در آماده باش بودند به محض وقوع تصادف با حضور سریع در محل ضمن رها سازی و با اقدامات اولیه پیش بیمارستانی دو نفر از مجروحین را با آمبولانس های هلال احمر به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال دادند.

همچنین نجاتگران نسبت به پنج نفر مصدوم با همکاری اورژانس اقدامات سرپایی صورت دادند.