  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

در مسیر تبریز – ارومیه

تصادف کامیون با نیسان ۷ نفر مجروح درپی داشت

تصادف کامیون با نیسان ۷ نفر مجروح درپی داشت

تبریز- تصادف کامیون با نیسان در مسیر تبریز – ارومیه هفت نفر مجروح درپی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه تصادف شدید بین دو دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان در مسیر تبریز ارومیه و در منطقه جزیره اسلامی تعداد هفت نفر مصدوم بر جای گذاشت.

نجاتگران جمعیت هلال احمر که به صورت کنار محور در مسیر در آماده باش بودند به محض  وقوع تصادف با حضور  سریع در محل ضمن رها سازی و با اقدامات اولیه پیش بیمارستانی دو نفر از مجروحین را با آمبولانس های هلال احمر به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال دادند.

همچنین نجاتگران نسبت به پنج نفر مصدوم با همکاری اورژانس اقدامات سرپایی صورت دادند.

کد مطلب 3808277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها