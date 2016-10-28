عمل به آموزه های قرآنی راهکار مقابله با داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقرنوبخت در مراسم اختتامیه سی و نهمین مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران که ظهر جمعه در زیباکنار شهرستان انزلی برگزار شد، اظهار کرد: عمل به آموزه های دینی و قرآنی باید در تمامی ابعاد فرهنگی مورد توجه واقع شود.

وی با بیان اینکه عمل به این آموزه ها راهکار مناسبی برای مقابله با تفکرات متهجرانه گروه های تکفیری و داعش است، افزود: امروز داعش و تکفیری ها با ساخت تصویری خشن و موهن از قرآن در صدد تضعیف جایگاه با عظمت این کتاب آسمانی هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بااشاره به وجود اختلاف سلیقه در سطح جامعه، گفت: آنچه که موجب ایجاد وحدت کلمه در بین آحاد جامعه شده حفظ و صیانت از قرآن کریم است.

وی به دیدگاه دولت در خصوص مسائل مرتبط با حوزه قرآنی اشاره و خاطرنشان کرد: دیدگاه رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به حوزه قرآن همراه با تواضع ، خشوع و فروتنی است.

نوبخت همچنین با اشاره به حمایت های دولت از نخبگان قرآنی، تصریح کرد: اعتبارات ویژه ای در جهت برگزاری چنین مسابقات و برنامه هایی برای سازمان اوقاف و امور خیریه در دو حوزه جاری و عمرانی پیش بینی شده که در مرحله جمع بندی و نهایی شدن است.

وی با بیان اینکه ایران براساس گزارشات بنگاه هاو موسسات معتبر اقتصادی جهان یکی از با ثبات ترین کشورها در منطقه معرفی شده است، اظهار کرد: برخی از کشورهای منطقه می خواهند با فشار بر ایران و کاهش قیمت نفت ایران را وادار به تسلیم در برابر خواسته های خود کنند.