به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه کاکی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای در دیدار نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، اظهار داشت: ایستادگی عاقلانه در برابر آمریکا ضروری است.

وی اضافه کرد: نقش سلبی آمریکا در تحولات ماه‌های اخیر در آمریکای لاتین موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ این نقش و اتفاقات نشان از کودتای نرم در آمریکای لاتین است.

امام جمعه کاکی با تاکید بر لزوم هوشمندی کامل و همه جانبه در مقابل توطئه ها، بیان کرد: نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در بغداد پیام‌هایی چون تاکید بر وحدت امت اسلامی و تقویت بنیه زیرساخت‌های جهان اسلام و جریان بیداری اسلامی داشت.

وی اضافه کرد: شناخت کافی نسبت به خطراتی که جریان بیداری اسلامی را تهدید می کند، دست یافتن راهکارها و رفع مشکلاتی که جریان بیداری اسلامی با آن روبرو است، رسیدن به یک جمع بندی و رهیافت واحد نسبت به چگونکی مدیرت منطقه‌ای و جهانی جریان بیداری اسلامی از دیگر پیام‌ها است.

محمدی افزود: هفتمین کنفرانس تجارت و سرمایه‌گذاری جهان اسلام به عنوان مهمترین رویداد اقتصادی مسلمانان در کوالالامپور برگزار شد؛ دانشمندان بسیاری از جهان اسلام حضور بافتند و بحث کردند و ایده دادند و عده ای محدود برگزیده شدند.

وی خاطرنشان کرد: خدا را شکر می‌کنیم از جمله ۱۰ نفر نخبه و اهل ایده که برگزیده شدند یکی از آنها مهدی یوسفی مدیر عامل توانمند منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی بود که نماینده کشورمان دراین نشست بود و با تشریح مدل اقتصادی مبتنی بر اندیشه نورانی مقام معظم رهبری در بحث اقتصادی مقاومتی توانست صاحب ایده و فکر برتر باشد.

امام جمعه کاکی ادامه داد: از مدیرعامل منطقه ویژه پارس که واقعا افتخار آفرید و باعث بالندگی کشور واستان بوشهر در جهان اسلام شدند تجلیل می کنیم و شایسته است مسئولین کشوری به‌ویژه استان و مردم ایشان را قدر بدانند و تجلیل کنند و یک الگوی موفق برای جوانان معرفی کنند.

وی با تسلیت سالروز شهادت محمد حسین فهمیده دانش آموز بسیجی ۱۳ ساله روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، افزود: از تلاش‌های حوزه بسیج دانش‌آموزی بخش تشکر و قدردانی می‌کنیم و یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و همه شهدای دانش آموز را گرامی می دارم.

محمدی گفت: شهید فهمیده با سرمایه عظیمی از فهم و بصیرت و درک انقلابی برای همیشه جاودانه شد و الگوی موفقی است که می‌توان به نسل جدید معرفی کرد او سرمشق پایداری است و به جد دانش آموزان باید با شخصیت و حرکت و ایثار آن بزرگوار آشنا شوند و درس بیاموزند.

وی اظهار داشت: توجه به پدافند غیر عامل امری ضروری است؛ مصون سازی کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل در موضوعاتی همچون اقتدار ملی، خودباوری و جهاد علمی، مصون سازی سرمایه‌ها و زیر ساخت ملی، دفاع جامع، ارتقای آمادگی با جامعه سالم در مقابله با تهدیدات نوین ضروری است.

امام جمعه کاکی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سید مجمدعلی قاضی طباطبایی توسط منافقین، اضافه کرد: قاضی طباطبایی طلایه دار شهدای محراب است.

وی با گرامیداشت ۱۳ آبان وروز ملی مبارزه با استکبار، گفت: سه رویداد مهم در ۱۳ آبان داریم؛ بازداشت و تبعید امام خمینی ره به ترکیه درسال ۴۴، کشتار بی رحمانه دانش آموزان درسال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام درسال ۵۸ که هر سه موضوع حائز اهمیت است.

محمدی با دعوت از همه مردم، دانش آموزان، دانشجویان، جوانان و فرهنگیان برای شرکت در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، بیان کرد: باید روحیه استکبار ستیزی در جامعه وبین جوانان زنده و تقویت شود وشعار مرگ بر آمریکا همچنان استمرار دارد.

وی با اشاره به بیان ارزشمند مقام معظم رهبری که دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی به خاطر تبعیت نکردن از آنها است، تصریح کرد: ما انقلاب کردیم با اصل عزت واستقلال هیچ وقت دستمان به سمت مستکبرین دراز نخواهیم کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: سناریوهای داعش برای فراراز شکست موصل، عملیات انتحاری و بمب گذاری، اجرای عملیات در استان کرکوک و تخریب چهره نیروهای مردمی و پررنگ کردن اینکه جنگ ببن شیعه و سنی است.

وی اظهار داشت: البته همه امور از باب ضعف امروز تکفیرها و مشغول کردن اذهان عمومی است و به‌زودی موصل آزاد و داعش از عراق رخت برمی‌بندد.

امام جمعه کاکی گفت: ورشکستگی اقتصادی میراث آل سعود برای عربستان است؛ مبلغ بی سابقه ۱۷ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار وام عربستان در هفته ای که گذشت نشان از ورشکستگی اقتصادی این کشور است.