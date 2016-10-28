مردم در روز ۱۳ آبان نشان می دهند که دست از آرمانهایشان نمی کشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در خطبه های نماز این هفته شادگان با اشاره به وقوع سه واقعه تاریخی کشور در روز ۱۳ آبان اظهار کرد: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان توسط رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ که روز دانش‌آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان سال ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام، عنوان این سه واقعه تاریخی است.

وی بیان کرد: روز ۱۳ آبان از جمله روزهای بیاد ماندنی تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی است که حضرت امام خمینی (ره) از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (واقعه مهم این روز) بنام انقلاب دوم یاد کردند.

امام جمعه شادگان گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان ثابت می کنند که ملت ایران از راه امام (ره)، شهدا و منویات رهبر معظم انقلاب منحرف نمی شوند و دست از آرمانهای خود برنمی دارند.

وی با اشاره به هشت آبان روز بسیج دانش آموزی و سالروز شهادت شهید فهمیده افزود: شهید محمد حسین فهمیده با آن سن و سال کوچکش، درس فداکاری و از خودگذشتگی در راه انقلاب اسلامی را به همه یاد داد و برای همین روز شهادت وی روز بسیج دانش ‌آموزی نامگذاری شد.

امام جمعه شادگان با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) نیز از شهید فهمیده ۱۳ساله به عنوان یک رهبر یاد کرد، گفت: باید محمد حسین فهمیده الگوی دانش آموزان کشورمان قرار گیرد و همه جوانان و نوجوانان درس فرهنگ ایثار و فداکاری در راه انقلاب را از شهید فهمیده الگو بگیرند.