برنامه ریزی ویژه برای رشد علمی و فکری دانش آموزان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل باید تلاش و جدیت ویژه صورت بگیرد، افزود: امروز تاکتیک دشمن در مقابله با ایران تغییر کرده است و آنان برای نابودی انقلاب اسلامی مجهز به جنگ فرهنگی و برای از بین بردن زیر ساخت های کشور تلاش می کنند.

وی ادامه داد: همواره با تهدید کشورمان به جنگ خواستار ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند ولی پدافند غیرعامل نقطه ای است که مقابل توطئه های دشمن را می گیرد و آگاهی را به مردم می دهد که هوشیار باشند.

خاتمی با یادآوری توطئه های دشمنان بویژه آمریکا بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحمیل هشت سال جنگ، تهدید اقتصادی و فرهنگی را از مهمترین رویکرد های استکبار در مقابلهه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: همه باید نسبت به توطئه های استکبار آگاهی کافی را داشته و مراقب باشیم و متناسب با هجمه ها و توطئه های دشمنان برنامه ریزی داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه در فضای موجود آمریکا با جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و با هدف استحاله فرهنگی جامعه اسلامی دنبال عملی کردن اهداف خود است، گفت: باید روحیه مقاومت، ایستادگی و پایداری در جامعه تقویت شده و فرهنگ ایثار و شهادت و ایستادگی در مقابله ظلم و استبدا و استعمار در جامعه نهادینه شود.

خاتمی در ادامه با اشاره به وقایع بعد از عاشورا، افزود: پس از واقعه عاشورا تمام تلاش دشمن این بود که با دروغ و تزویر و ایجاد خفقان واقعه کربلا را تحریف و در تاریخ دفن کنند و از آن با عنوان قدرتنمایی بنی امیه یاد کنند و با به رخ کشیدن تاریخ موجب ثبات سلطنت خودشان شوند.

وی گفت: حضور امام سجاد( ع) و حضرت زینب( س) و ایراد خطبه در شام موجب شد تا طومار حکومت یزید توسط ایشان پیچیده شود و اندکی بعد حکومت بنی امیه از بین برود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: آموزش و پرورش، مردم و مساجد سه پایه اساسی جامعه در رشددانش آموزان هستند و باید در رشد علمی و فکری دانش آموزان برنامه ریزی ویژه شود.

خاتمی افزود: هشتم آبانماه روز نوجوان و روز بسیج دانش آموری و سالروز شهادت شهید فهمیده نامگذاری شده است که لازم و ضروری است که جایگاه دانش آموزان بسبجی توجه شود ۳۶ هزار شهید دانش آموز ثمره رشادت و مردانگی دانش آموزانی است که نه تلکلیف قانونی داشتند و نه صنفی، فقط برای دفاع از انقلاب اسلامی و اسلام عازم میدان جهاد شدند و به مقام شهادت نایل آمدند.

وی با بیان اینکه ۴۲۸ نوجوان زنجانی به مقام شهادت نایل شدند، گفت: نسل جوان و نوجوان باید با ارزش های دروان دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود و این امر باید در جامعه به شکل صحیح تبیین شود.

وی با بیان اینکه بسیج دانش آموزی به عنوان یکی از پایه های اساسی بسیج باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: باید برای تربیت نسلی توانمند، مبتکر و تلاش گر و مقتدر همه بخش های جامعه تلاش کنند و بسیج دانش آموزی نقش تاثیرگذارید ر این زمینه دارد.