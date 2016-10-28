به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای این هفته نمازجمعه ابهر با اشاره به 13 آبانماه روز دانشآموز و مبارزه با استکبار جهانی، افزود: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز فریاد و مبارزه و روز بزرگ «مرگ بر آمریکا» است. سیزده آبان به همه مستضعفان آموخت که میتوانند چپاولگران را به زبالهدان تاریخ بسپارند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی موجود به عنوان یک تهدید بزرگ برای نوجوانان و جوانانی است، ادامه داد: انسان واقعا در تعجب است که چرا این فضای مهم را رها کردهاند. توصیه ما به قوه قضائیه، پلیس و مجلس این است که سریعا برای این مهم قانون مدونی درست کنند و این فضا را از این آلودگی نجات دهند و این تهدیدها را تبدیل به یک فرصت کنند، چنان که برای خیلیها یک فرصت بسیار خوب است.
رحیمی در ادامه به سخنان نادرست و دور از انصاف یکی از وزیران ـ بنا به نقل قول سایتها و خبرگزاریها ـ اشاره کرد و گفت: ما از این وزیر خاطرات خوشی داریم و امیدواریم که چنین نقل قولها درست نباشد و یا اینکه منظور و هدفی نداشته باشد و اگر احیانا منظور و هدفی داشت باید ببینیم از کجا به وی نفوذ کردهاند، ولی چون این وزیر خدمات خوبی ـ از جیب مردم و بیتالمال ـ داشته است، در صدد کالبد شکافی سخنان وی به خاطر وحدت و همدلی نیستیم.
امام جمعه ابهر افزود: حداقل وظیفهای که برای بیان داریم این است که ما مدیون این سرداران هستیم و اگر این سرداران و مدافعان حرم نبودند، امروز ما وضعیت بسیار بدی داشتیم و اکنون در این موقعیتهای خدمت و در فضای آرامش نبودیم. این سرداران حرم و قلم و علم و ائمهجمعه موجب آرامش جامعه هستند. ائمه جمعهای که ریالی به دولت بار مالی ندارند ولی همیشه مدافع وحدت و همدلی و ارزشهای انقلاب بوده و اینقدر خدمات شایانی انجام دادهاند و اگر اینها نبودند مطمنا وضعیت بسیار بدتر میشد.
رحیمی افزود: آنچه که اعصاب و روان جامعه را خراب کرده، فیشهای نجومی و اختلاسها و بیکاری جوانان و خاموش شدن چراغ کارخانهها است. اگر جلوی فیشهای نجومی گرفته نشود و پروندههای اختلاس و فیشها در مسیر بسیار طولانی رسیدگی به وادی فراموشی سپرده نشود و مفسدان اقتصادی به سزای عمل خود برسند، جامعه یقینا به آرامش میرسد. اگر مدیران ارشد وجدان کاری داشته باشند و در خدمت این مردم بزرگوار باشند، اعصاب و روان جامعه راحت خواهد شد.
امام جمعه ابهر گفت: امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم و به این مردم بزرگ خدمت کنیم و با حرفهای نسنجیده و دور از انصاف و با کارهای غیرعملی و غیرعقلانی و دور از تدبیر، اعصاب و روان جامعه را خراب نکنیم و فقط به کار گذشتگان خرده نگیریم، بلکه قدمهای مردانهای را برداریم تا مردم مشکلاتشان حل شود.
رحیمی ادامه داد: روز 13 آبان به ما میآموزد که به آمریکا اصلا نمیتوان اعتماد کرد. اعتماد به آمریکا یعنی سقوط از آزادی سیاسی و سقوط در ذلت و زبونی؛ چرا که هدف اصلی آمریکا در منطقه و جهان، حفظ منافع پوشالی و خودساخته خود است و آزادی بیان، حقوق بشر و ... تنها نقابی است بر چهره این کشور تا ماهیت پلید دولت آمریکا بر افکار عمومی هویدا نشود و لذا همه و بهویژه دانشآموزان راهپیمایی 13 آبان را فراموش نکنند و آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی برنامهریزی خوبی داشته باشند تا حضوری قوی و دشمنشکن داشته باشیم.
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