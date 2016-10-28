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۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

دانشمند چینی مطرح کرد؛

چینی‌ها از تجارت ایرانی‌ها ضرب‌المثل ساخته‌اند

چینی‌ها از تجارت ایرانی‌ها ضرب‌المثل ساخته‌اند

اردبیل - دانشمند علوم جغرافی و تاریخ کشور چین با تاکید بر لزوم احیای جاده ابریشم تاکید کرد که چینی‌ها از زمان رونق این جاده تا کنون از تجارت ایرانی‌ها ضرب‌المثل ساخته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شو جوان فنگ ظهر جمعه در نشست هیئت دانشگاهی و رسانه ای چین با استاندار و مسئولان استان اردبیل افزود: در این ضرب‌المثل عنوان می‌شود که تجارت را باید از پارسی‌ها آموخت.

وی با تأکید به تمدن کهن ایران و چین متذکر شد: در واقع نمادی از این تمدن کهن در جاده ابریشم مشاهده می‌شود.

دانشمند علوم جغرافی و تاریخ کشور چین با بیان اینکه در گذشته ۲۰ هزار تاجر و بازرگان ایرانی در جاده ابریشم مشغول به کار بودند، ادامه داد: عمده زمینه تجارت آن ها جواهرات و ادویه‌جات بود.

وی با تاکید بر اینکه ایرانیان به لحاظ ظاهر و باهوشی سرآمد بوده و همین جذابیت ویژه‌ای در آن ها ایجاد می‌کند، متذکر شد: هیئت رسانه‌ای به دنبال این بود که با سفر به کشورهای جاده ابریشم از جمله ایران با جاذبه‌های آن آشنا شود.

فنگ با موفقیت‌آمیز خواندن این سفر ادامه داد: در واقع ما با این سفر به دنبال تحقق یکی از پیام‌های رئیس‌جمهور چین مبنی بر اتحاد، صلح و همبستگی در کشورهای جاده ابریشم بر پایه مناسبات و پیروزی مشترک اقتصادی و فرهنگی بین ملل هستیم.

وی تأکید کرد: در دو روز سفر به استان اردبیل احساس کردیم به این هدف نزدیک‌تر شدیم و به راستی می‌توان با همکاری کشور ایران جاده ابریشم را احیا کرد.

کد مطلب 3808339
محمد میرزایی ناطق

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