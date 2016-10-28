به گزارش خبرنگار مهر، شو جوان فنگ ظهر جمعه در نشست هیئت دانشگاهی و رسانه ای چین با استاندار و مسئولان استان اردبیل افزود: در این ضربالمثل عنوان میشود که تجارت را باید از پارسیها آموخت.
وی با تأکید به تمدن کهن ایران و چین متذکر شد: در واقع نمادی از این تمدن کهن در جاده ابریشم مشاهده میشود.
دانشمند علوم جغرافی و تاریخ کشور چین با بیان اینکه در گذشته ۲۰ هزار تاجر و بازرگان ایرانی در جاده ابریشم مشغول به کار بودند، ادامه داد: عمده زمینه تجارت آن ها جواهرات و ادویهجات بود.
وی با تاکید بر اینکه ایرانیان به لحاظ ظاهر و باهوشی سرآمد بوده و همین جذابیت ویژهای در آن ها ایجاد میکند، متذکر شد: هیئت رسانهای به دنبال این بود که با سفر به کشورهای جاده ابریشم از جمله ایران با جاذبههای آن آشنا شود.
فنگ با موفقیتآمیز خواندن این سفر ادامه داد: در واقع ما با این سفر به دنبال تحقق یکی از پیامهای رئیسجمهور چین مبنی بر اتحاد، صلح و همبستگی در کشورهای جاده ابریشم بر پایه مناسبات و پیروزی مشترک اقتصادی و فرهنگی بین ملل هستیم.
وی تأکید کرد: در دو روز سفر به استان اردبیل احساس کردیم به این هدف نزدیکتر شدیم و به راستی میتوان با همکاری کشور ایران جاده ابریشم را احیا کرد.
نظر شما