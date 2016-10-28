به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوی و دوری از معصیت اظهار داشت: حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) ادامه دهنده قیام امام حسین(ع) بودند و ما باید از رهروان راستین و پیرو مکتب عاشورا باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان کرد: امام خمینی(ره) در مکتب اهل بیت(ع) تربیت یافت و رشد کرد و با ایمان و اعتقاد قلبی و کرامت انسانی برای رسیدن به اهداف والای دینی و اسلامی در برابر ستمگر زمان ایستاد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخست وزیر فنلاند اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به کشتار مردم بی‌دفاع یمن توسط ارتش ظالم سعودی و جنایت‌های این رژیم مستکبر اشاره فرمودند.

آیت‌الله علما با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تروریسم را زائیده سیاست‌های آمریکا در منطقه دانست و گفت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که مدعی مدیریت جهان هستند در برابر دوربین‌ و رسانه‌ها آبروی یکدیگر را هدف قرار می‌دهند.

بصیرت شهید فهمیده باید الگوی جوانان باشد

خطیب جمعه کرمانشاه حمایت از قانون، دولت و کشور سوریه را بحثی عقلانی دانست و بیان کرد: آمریکا با بهانه‌تراشی به دنبال غارت و چپاول اموال ایران است و لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند باید در برابر زیاده‌خواهی آمریکا ایستادگی کنیم.

آیت‌الله علما با اشاره به اظهارات و ادعاهای متناقض آمریکا در دفاع از حقوق بشر گفت: ادعاهای آنان فریبنده است اما در عمل می‌بینیم که چطور آمریکا در یمن و دیگر کشورها مردم بی‌دفاع را به خاک و خون می‌کشد.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» سیاست‌گذاران آمریکا را هدف می‌گیرد و ارتباطی به مردم این کشور ندارد، اظهار کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب فرمودند؛ «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید».

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به سالروز شهادت آیت‌الله طباطبایی اولین شهید محراب در روز دهم آبان ماه اشاره کرد و گفت: این شهید گرانقدر خدمات فراوانی به نظام و مردم و انقلاب ارائه نمود. همچنین هشتم آبان سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده نوجوان بسیجی است و باید بصیرت و آگاهی این نوجوان شهید الگوی همه جوانان باشد.

آیت‌الله علما همچنین بیان کرد: ۱۳ آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) است و باید این روز زنده نگهداشته شود