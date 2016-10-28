هدف اصلی تیم بسکتبال شهرداری نوین گرگان پشتوانه سازی است

ساعد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان دور رفت مرحله مقدماتی لیگ دسته دوم بسکتبال کشور در گرگان اظهار کرد: خوشبختانه با اتحاد تیمی و تمرینات منسجمی که برگزار کردیم موفق شدیم تمامی مسابقات مرحله اول را با پیروزی پشت سر بگذاریم و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شویم.

کریمی افزود: برای صعود و قهرمانی تلاش می کنیم اما هدف اصلی ما قهرمانی نیست و به دنبال کسب تجربه برای بازیکنان جوان هستیم.

وی در مورد هدف اصلی تیم شهرداری نوین گفت: ۹۰ درصد بازیکنان کمتر از ۱۸ سال سن دارند و هدف از تشکیل این تیم نیز پشتوانه سازی بومی برای تیم اصلی شهرداری گرگان است.

به گفته وی، اکثر این بازیکنان برای نخستین بار بازی در سطح کشوری را تجربه می کنند و اگر شکست هم بخورند اهمیتی ندارد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری نوین گرگان خاطرنشان کرد: تیم شهرداری نوین از ۲۵ بازیکن تشکیل شده، تنها سه بازیکن بالای ۲۰ سال هستند و یک بازیکن بلندقد غیربومی از شهر بهشهر در تیم بازی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ دسته دوم یا زیرگروه بسکتبال کشور در گروه (ج)، با شرکت پنج تیم شهرداری نوین، قابوس سازه گنبدکاووس، آریاک، دانشگاه علم و فرهنگ تهران و مانیزان کرمانشاه به مدت پنج روز در خانه بسکتبال گرگان برگزار شد.

مرحله مقدماتی این رقابت ها با شرکت ۱۸ تیم در قالب دو گروه پنج تیمی و دو گروه چهار تیمی برگزار می شود که سه تیم برتر هر گروه به مرحله بعد صعود می کنند و پس از انجام بازی ها، چهار تیم برتر در مرحله نهایی به مصاف هم می روند که در پایان دو تیم قهرمان و نایب قهرمان جواز حضور در فصل آینده لیگ دسته یک بسکتبال را کسب خواهند کرد.