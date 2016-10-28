به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، مرتضی تمجیدی در جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش استان زنجان افزود: معلم عامل اساسی در سند تحول بنیادین است و باید تلاش شود انگیزه معلمان افزایش یابد و جایگاه علمی و تخصصی آنان و مشارکت معلمان در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بالا رود که با حضور معلمان در انجمن‌های علمی و تشکل‌های صنفی می‌توان به این هدف دست یافت.

وی با اشاره به در پیش بودن روز ۱۳ آبان افزود: فرهنگ سازی وظیفه اصلی آموزش و پرورش است و با توجه به گستره آموزش و پرورش و میزان تأثیرگذاری آن در جامعه، بایستی روحیه استکبارستیزی و مقاومت در روح و روان دانش آموزان نهادینه شود.

تمجیدی خاطرنشان کرد: باید جایگاه و منزلت معلمان به عنوان تأثیر گذارترین عناصر جامعه مورد اهتمام واقع شود و با توجه به تغییرات روز افزون در سبک زندگی خانواده ها و تاثیر آن بر تعاملات اجتماعی و فرهنگی افراد، نقش معلمان نیز برجسته تر می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: توفیق آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت، نیاز به همکاری تمام دستگاه ها و نهادها دارد و باید تمام امکانات موجود در مدارس در خدمت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس باشد و برنامه ریزی ها و زمینه سازی های لازم در این زمینه انجام گیرد.

رئیس دستگاه تعلیم و تربیت استان در خصوص ارائه امکانات رفاهی برای فرهنگیان افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان برای رفاه حال فرهنگیان اقدامات خوبی را در دستور کاری خود قرار داده است و راه اندازی کلینیک خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان و کودکان از جمله این برنامه ها بوده و در کنار آن، رسیدگی به فضاهای آموزشی نیز از اولویت های آموزش و پرورش استان خواهد بود.

تمجیدی با اشاره به اجرای طرح راهبران آموزشی در سطح مدارس استان افزود: امسال به منظور ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی مدارس و ایجاد ارتباط نزدیک بین اداره و مدرسه، طرح راهبران آموزشی اجرا خواهد شد و ما در صدد هستیم تا پایان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از مزیت ها و ظرفیت های این طرح به نحو کامل و اساسی بهره مند شویم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، آموزش و پرورش را نهاد وسیع و تاثیر گذار دانست و گفت: وجود ۱۳ میلیون دانش آموز و ۱ میلیون معلم که به همراه خانواده ۴۰ میلیون نفر از جامعه را شامل می شوند، نشان از اهمیت این نهاد و نقش تاثیر گذار آن در جامعه دارد.